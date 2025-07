l'importante collaborazione

Rinnovata da parte delle società la fiducia al direttivo di ABA che non ha mai smesso di lavorare anche a fine stagione

Il 22 luglio 2025 la dirigenza di ABA si è riunita con la proprietà delle società Legnano Basket Knights e Sangiorgese Basket, per confermare l’impegno nel progetto di collaborazione che, dopo un periodo di ottimi risultati si vuole rilanciare per proseguire nella bella esperienza degli ultimi 16 anni.

Continua la collaborazione fra i Knights e la Sangiorgese basket

Nata come collaborazione nel 2009 dopo qualche mese di colloqui tra i presidenti del Legnano Basket Marco Tajana e della Sangiorgese Basket Carlo Ponzelletti e sotto la spinta dei responsabili tecnici dell'epoca Massimo Bisin (per Legnano) e Marco Albanesi (per Sangiorgio), le due franchigie si misero al lavoro per creare le condizioni per lo sviluppo di un percorso tecnico comune che potesse coinvolgere sia i prospetti più interessanti delle due società ma anche ragazzi delle realtà vicine.

ABA, che ha ottenuto ottimi risultati di squadra con diverse partecipazioni alle finali nazionali, ha da sempre lo scopo di preparare i propri atleti alle categorie senior dove ora militano circa 20 giocatori tra la B nazionale e la Serie C e altrettanti nelle serie minors.

Rinnovata da parte delle società la fiducia al direttivo di ABA che non ha mai smesso di lavorare anche a fine stagione.

Il commento dei protagonisti

Plebani: “Stiamo mutando come il mutare dello scenario in cui viviamo. Ringrazio personalmente le due società nelle persone di Marco Tajana, Carlo Ponzelletti, Maurizio Basilico e Sergio Restelli per la fiducia e la volontà di continuare questo progetto.

Un ringraziamento anche ai ragazzi e alle famiglie che hanno aderito al nostro progetto rinnovando la fiducia per il prossimo anno”.

Il GM Giudici: “Il nuovo regolamento ha creato nuovi equilibri e nuove necessità da parte delle società. Con la regola dello svincolo, le società sono relegate a “scatole vuote” e questo non ha di certo aiutato lo sport e men che meno il basket, che già non sta vivendo un momento di splendore, tuttavia sono scelte che possiamo criticare, ma al momento non cambiare.

Dopo un periodo di assestamento, stiamo intraprendendo un nuovo percorso che ha nuovi interpreti, ma lo stesso impegno delle passate stagioni. Molti ci hanno già celebrato il funerale, ma Legnano e Sangiorgio, e di conseguenza ABA, sono ancora vivi e pronti ad una nuova ed impegnativa stagione.

Sappiamo che non sarà semplice e ci adatteremo al nuovo “galateo” tra società, ma non smetteremo il nostro impegno sempre rivolto ai ragazzi e al loro miglioramento”.