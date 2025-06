Seconda conferma del roster con la firma di Mattia Mastroianni che conferma il suo contratto di due anni con i Knights di Legnano.

Conferma per i Knights con Mattia Mastroianni

Mastroianni, che già nella passata stagione aveva opzionato un secondo anno in biancorosso, ha confermato la volontà di vestire ancora la maglia di Legnano, ribadendo la prosecuzione di un progetto tecnico che lo ha visto tra i protagonisti della passata stagione.

Ala longilinea che, proprio da questa caratteristica prende il suo nickname di “El flaco”, ha chiuso la stagione in doppia cifra per punti con 10.2 e con la media di 2.5 rimbalzi e 1.1 assist.

Le sue caratteristiche non hanno messo dubbio a staff e dirigenza, nel proseguire ancora per una stagione insieme.

Il commento del general manager Basilico

Il GM Basilico: “Dopo la stagione scorsa, non abbiamo avuto dubbi per onorare il contratto biennale con Mattia. Penso che l’esperienza sia stata soddisfacente per entrambe le parti e la conferma è solo la naturale prosecuzione dell’ultima positiva annata.

Mastroianni è un giocatore ormai maestro della categoria che ci da qualità ed esperienza.

Tralasciando le evidenti qualità tecniche, anche il valore umano è stato uno degli indici che non ci ha dato nessun dubbio sulla riconferma”.

Mastroianni avrà ancora il numero 35 sulla maglia dei Knights.