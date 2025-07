Con l'ultimo colpo si chiude il roster dei Knights

Si chiude con il tesseramento di Edoardo Pirovano il roster dei Knights Legnano per la stagione 2025/2026.

Esterno del 2006 che ha iniziato a giocare tra Cucciago e Cantù, è già stato un Knights nella stagione 2023/2024 dove, oltre ad essere nei 12 della serie B, ha anche un ruolo centrale nella U19 ABA, la società formata al 50% da Knights e Sangiorgese.

Guardia ala dal buon arsenale offensivo, ha nell'arresto e tiro e nel tiro da 3 le sue "armi" migliori; a livello giovanile ha anche avuto degli utilizzi spalle a canestro anche se con la prima squadra sarà più difficile vederlo vicino a canestro.

"Pirovano è già stato con noi e quindi conosce già l'ambiente e coach Piazza. Dopo un anno in serie C lo ritroviamo più pronto fisicamente e tecnicamente per essere incisivo in allenamento, dove ci aiuterà a mantenere un ritmo e una intensità molto alte, e in partita, dove speriamo possa trovare qualche minuto di utilizzo".