Con le spalle al muro, Legnano batte Livorno

La gara
Ebeling apre le marcature, ma Oboe mette la tripla che dà già l’idea di una Legnano che non vuole mollare la presa. Sodero e Venucci si scambiano un canestro da due, Ebeling e Stepanovic uno da tre, e l’impressione è quella di una gara con gran ritmo e buone percentuali.
Legnano è sempre in vantaggio di una manciata di punti fino alla tripla di Scali del 17-12 e quella di Sodero del 20-14, che danno qualche punto in più alla Sae Scientifica Soevis. Livorno prova a rispondere e accorcia, con il quarto che si chiude sul 24-21.
All’inizio del secondo periodo Scali e Sodero portano i Knights sul +8 del 29-21, con Legnano che corre appena può e cerca tiri anche abbastanza veloci se ne ha l’occasione.
Lucarelli segna il 30-25 ed Ebeling il 30-27, ma l’impressione è che, diversamente dalle gare di Livorno, oggi i Knights abbiano sempre la risposta pronta. Il vantaggio legnanese si aggira sempre tra i 5 e i 6 punti, con il tap-in di Stepanovic che porta di nuovo Legnano al +8 del 43-35, scarto identico al 46-38 dell’intervallo.
La partenza del terzo periodo è un monologo livornese di Leonzio, Ebeling, Venucci e Gabrovsek con il parziale di 0-11 che porta gli ospiti al 46-49. Sodero spezza l’incantesimo dalla lunetta, ma non c’è la sensazione che Livorno possa mettere il break come nelle prime due gare.
Stepanovic segna da 3 per il 51-49 e poi De Capitani per il 54-51: Legnano risponde colpo su colpo fino al 27’, quando con 10 punti in fila prende il primo corposo vantaggio della gara sul 67-56. Lo scarto in doppia cifra caratterizza anche il finale del quarto che si fissa sul 69-59.
Legnano tocca anche il +13 all’inizio dell’ultima frazione, per poi controllare tutto l’ultimo quarto senza troppi sforzi.
Leonzio è l’ultimo ad arrendersi con i canestri e gli assist che cercano di tenere viva Livorno, ma i Knights riescono a gestire bene i palloni decisivi e chiudono Gara3 con il punteggio di 88-81.
Serie che rimane viva sul 2-1 con il quarto capitolo che si giocherà venerdì 15 alle 20 alla Soevis Arena.
Il tabellino
SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 26 (3/4, 5/10), Arsenije Stepanovic 25 (4/8, 5/10), Francesco Oboe 11 (1/3, 3/4), Guido Scali 9 (2/4, 1/3), Vytenis Cizauskas 9 (3/6, 0/3), Mattia Mastroianni 5 (2/4, 0/6), Francesco De Capitani 3 (0/0, 1/1), Andrea Quinti 0 (0/1, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Alessandro Riva 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bellini 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 27 10 + 17 (Arsenije Stepanovic 9) – Assist: 14 (Vytenis Cizauskas 7)
Verodol CBD Pielle Livorno: Ennio Leonzio 18 (2/4, 2/5), Mattia Venucci 16 (4/6, 2/3), Michele Ebeling 12 (3/7, 2/6), Denis Alibegovic 9 (2/4, 1/4), Jacopo Lucarelli 9 (2/3, 1/2), David Gabrovsek 8 (3/7, 0/4), Dmytro Klyuchnyk 7 (2/2, 0/0), Nicola Savoldelli 2 (0/0, 0/0), Daniel Donzelli 0 (0/5, 0/1), Marco Mennella 0 (0/2, 0/0), Luka Virant 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 21 / 22 – Rimbalzi: 38 12 + 26 (Michele Ebeling, Dmytro Klyuchnyk 7) – Assist: 5 (Ennio Leonzio 4)