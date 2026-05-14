Con le spalle al muro, Legnano batte Livorno

Partita speciale con Legnano che veste la maglia celebrativa per i 60 anni da poco compiuti della società. Pielle che nelle rotazioni inserisce Savoldelli al posto di Traini, mentre i Knights sono al completo senza particolari problemi.

Ebeling apre le marcature, ma Oboe mette la tripla che dà già l’idea di una Legnano che non vuole mollare la presa. Sodero e Venucci si scambiano un canestro da due, Ebeling e Stepanovic uno da tre, e l’impressione è quella di una gara con gran ritmo e buone percentuali.

Legnano è sempre in vantaggio di una manciata di punti fino alla tripla di Scali del 17-12 e quella di Sodero del 20-14, che danno qualche punto in più alla Sae Scientifica Soevis. Livorno prova a rispondere e accorcia, con il quarto che si chiude sul 24-21.

All’inizio del secondo periodo Scali e Sodero portano i Knights sul +8 del 29-21, con Legnano che corre appena può e cerca tiri anche abbastanza veloci se ne ha l’occasione.

Lucarelli segna il 30-25 ed Ebeling il 30-27, ma l’impressione è che, diversamente dalle gare di Livorno, oggi i Knights abbiano sempre la risposta pronta. Il vantaggio legnanese si aggira sempre tra i 5 e i 6 punti, con il tap-in di Stepanovic che porta di nuovo Legnano al +8 del 43-35, scarto identico al 46-38 dell’intervallo.

La partenza del terzo periodo è un monologo livornese di Leonzio, Ebeling, Venucci e Gabrovsek con il parziale di 0-11 che porta gli ospiti al 46-49. Sodero spezza l’incantesimo dalla lunetta, ma non c’è la sensazione che Livorno possa mettere il break come nelle prime due gare.

Stepanovic segna da 3 per il 51-49 e poi De Capitani per il 54-51: Legnano risponde colpo su colpo fino al 27’, quando con 10 punti in fila prende il primo corposo vantaggio della gara sul 67-56. Lo scarto in doppia cifra caratterizza anche il finale del quarto che si fissa sul 69-59.

Legnano tocca anche il +13 all’inizio dell’ultima frazione, per poi controllare tutto l’ultimo quarto senza troppi sforzi.

Leonzio è l’ultimo ad arrendersi con i canestri e gli assist che cercano di tenere viva Livorno, ma i Knights riescono a gestire bene i palloni decisivi e chiudono Gara3 con il punteggio di 88-81.

Serie che rimane viva sul 2-1 con il quarto capitolo che si giocherà venerdì 15 alle 20 alla Soevis Arena.