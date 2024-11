Con 13 traversate all'attivo Gazziola è Nobile dei laghi

Widmer Gazziola, nuotatore veterano della squadra Games sport, società che gestisce la piscina comunale di Cuggiono, si è laureato Nobile dei laghi.

L’esperto nuotatore ha partecipato al circuito che prevede le più suggestive nuotate in acque dolci di Italia e Svizzera. La stagione 2024 prevedeva 15 appuntamenti, da maggio a fine ottobre, nei quali si sono sfidati a colpi di bracciate sull’acqua da un minimo di 150 partenti agli 800 della storica traversata del lago di Lugano. Per conquistare la corona di Nobile era necessario portare a termine almeno 11 traversate tra, per esempio, i laghi di Garda, Orta, Iseo, Viverone, Mengozzo, Lario. L’atleta cuggionese ha concluso 13 traversate, per un totale di 26 km e 350 metri di gara.

"Una bella avventura in cui viene premiata la costanza"

Gazziola ha commentato:

"È stata una bella avventura perché si tratta di attraversare i laghi più iconici italiani, e nello stesso tempo scoprire i tesori naturalistici e culturali che conservano. In questo percorso viene privilegiato l’aspetto amatoriale, viene infatti premiata la costanza, non c’è l’agonismo. La gara viene vista anche come occasione per passare una giornata al lago con famigliari e amici, alla scoperta dei luoghi che stanno intorno. In questi ultimi anni c’è stata una riscoperta del nuoto in acque libere e una partecipazione sempre maggiore dettata anche dalla sicurezza con cui sono organizzate queste traversate. Nel circuito Nobile dei laghi spesso i luoghi in cui nuotiamo sono bandiere blu, quindi con acque pulite e molto belle. Nuotare in un lago è diverso che in piscina perché l’acqua è scura e fredda, bisogna essere allenati e tenere sempre dei punti di riferimento sulle sponde per capire dove si vuole arrivare".

La prossima nuotata? Per Natale!

Prossimo appuntamento il 22 dicembre per la Ice swim Xmas cup.