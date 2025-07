Colpo da sogno per i Knights: firma il lituano Vytenis Cižauskas

Basket

Colpo da Serie A per i Knights Legnano che firmano Vytenis Cižauskas, guardia lituana che ha militato nelle giovanili dello Žalgiris.

Colpo da Serie A per i Knights Legnano che firmano Vytenis Cižauskas , guardia lituana che fin da piccolo ha militato nelle giovanili dello Žalgiris.

La scheda

Nel marzo 2009, è stato trasferito nella rosa principale dello Žalgiris; tuttavia ha avuto un tempo di gioco limitato nella LKL. Dopo aver lasciato lo Žalgiris, ha giocato per diverse squadre lituane locali fino a quando non è passato in prestito al CB Valladolid di Liga ACB.

Nel settembre 2013, è tornato allo Žalgiris e ha debuttato in Eurolega, poi nel 2014 ha firmato con la squadra lettone del BK Valmiera e successivamente nel 2022 ha firmato con il Boulazac Basket Dordogne della LNB Pro B.

Ha vinto cinque medaglie d'oro con la nazionale lituana: European Youth Summer Olympic Festival (U-15) ed è stato nominato MVP nel 2007, Europeo U-16 nel 2008, Europeo U-18 nel 2010, Mondiale U-19 nel 2011 ed Europeo U-20 nel 2012.

È stato candidato per la nazionale lituana di basket, che ha partecipato all'EuroBasket 2013.

Nato nel 1992, alto 1.88, è una guardia che sicuramente ha grandi capacità offensive con medie in carriera sempre oltre i 10 punti; nell'ultima stagione ha viaggiato a 12.7 punti di media, 4.2 rimbalzi e 4.1 assist, tirando con il 46% da tre punti.

La soddisfazione

Molto soddisfatto dell'operazione il GM Basilico: