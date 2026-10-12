Colombo gela l’Arconatese nel finale: vince la Castellanzese 1-0

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Un gol nel finale di Colombo gela l’Arconatese regalando così la vittoria alla Castellanzese che trova la quarta vittoria consecutiva in questo avvio di stagione.

Partita di sostanza da parte dei neroverdi che sfiorano anche il raddoppio nei minuti di recupero con Ferrari, pallone intercettato da Constant in uscita.

CRONACA

Squadre che si affrontano prevalentemente a centrocampo, senza rinunciare a cercare la profondità utilizzando da una parte le fasce e dall’altra gli inserimenti centrali.

É l’Arconatese a provare la conclusione per prima con Mancosu, il cui limite dal limite dell’area non preoccupa Bongini, attento a sdraiarsi e bloccare il pallone.

Oroblu che riescono a rendersi pericolosi nuovamente dal limite dell’area con Alberton, conclusione che termina alta sopra la traversa con il portiere neroverde in controllo dell’azione.

Neroverdi propositivi a inizio ripresa e subito vicini al vantaggio con Giuliani, che si incunea nella retroguardia avversaria trovando lo spazio giusto per il tiro, respinto da Constant; il più lesto ad arrivare sul pallone è Valmori ma senza trovare il tempo giusto per controllare e ribattere in rete.

I ragazzi di Mister Bolzoni alzano il pressing sfruttando anche gli ingressi di Rao – al suo esordio in neroverde -, Colombo e Ferrari, rendendosi maggiormente insidiosi nella retroguardia oroblu, in difficoltà nel fronteggiare i padroni di casa.

Il gol di Colombo accende il “Provasi”

Padroni di casa che sbloccano il match a cinque dalla fine con Colombo – al suo primo gol stagionale – ottimamente assistito da Castelletto e con un delizioso piatto destro batte Constant a due passi dalla linea, facendo esplodere tutto il “Provasi”, che saluta il ritorno al gol di uno degli idoli.

Nei minuti di recupero la Castellanzese controlla il match, andando ad un passo dal raddoppio con Ferrari, bravo a scappare sul filo del fuorigioco e a presentarsi tutto solo davanti a Constant, che riesce a chiudergli lo specchio e a toccare quel tanto che basta il pallone per evitare il 2-0.

TABELLINO

CASTELLANZESE – ARCONATESE 1–0 (0-0)

RETE: 40’ st Colombo (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Bongini; Matella, Sassaro (29’ st Tordini), Rusconi; Bianchi, Giuliani (18’ st Rao), Schirò, Castelletto, Boccadamo; Chessa (29’ st Ferrari), Valmori (13’ st Colombo). A disposizione: Binaghi, Paleari, Dioh, Angelè, Villa. Allenatore: Francesco Bolzoni

ARCONATESE (3-4-2-1): Constant; Tirapelle (41’ st Bernardi), Luoni, Bigolin; Mancosu (46’ st Nigro), Alberton (29’ st Ortelli), Cavagna, Menegazzo; Serraglia (41’ st Magrin), Belloli; Guerrisi. A disposizione: Bochicchio, Orellana, Giangaspero, Zocco Ramazzo, Infrano. Allenatore: Giovanni Livieri

ARBITRO: Nicola Mascelloni di Grosseto; assistenti Enrico Conio di Genova e Andrea Dellerba di Imperia

AMMONITI: 19’ st Mancosu (A), 29’ st Cavagna (A), 40′ st Colombo (C)

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 1’ + 5’

Credit foto: Mario Lucchi