I FROGS Legnano annunciano la nomina di Cody Kent come nuovo Head Coach e Offensive Coordinator per la stagione IFL 2026.

Cody Kent è il nuovo head coach dei Frogs Legnano

Kent, 34 anni, originario di Marysville (Arkansas), è un ex Sergente del United States Marine Corps e laureato alla Southern Arkansas University. Porta a Legnano un bagaglio di oltre dieci anni di esperienza come allenatore nel football americano tra Stati Uniti ed Europa, in particolare in Germania, Austria e Svizzera.

Nel 2025 ha guidato i Straubing Spiders nella German Football League (GFL1), uno dei campionati più competitivi del continente. Con lui gli Spiders hanno mostrato una crescita significativa, conquistando la prima vittoria di apertura della stagione dal 2022 e chiudendo la regular season con un’impressionante vittoria per 58-38 contro gli Allgäu Comets, totalizzando quasi 500 yard offensive e tre successi consecutivi — una delle migliori serie della recente storia del club.

Prima dell’esperienza tedesca, Kent ha ricoperto il ruolo di Offensive Coordinator e Quarterback Coach per i Graz Giants nella Austrian Football League (AFL), portandoli ad essere la miglior passing offense della lega nel 2023 e seconda nel 2024, e raggiungendo in entrambi gli anni le semifinali del campionato. Il suo percorso europeo comprende anche due stagioni come Offensive Coordinator e QB/WR Coach dei Winterthur Warriors in Svizzera, oltre al ruolo di Quarterback Coach nella Nazionale svizzera nel 2021.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Diamo il benvenuto a Coach Kent nella famiglia FROGS” ha dichiarato Ettore Guarneri, Presidente dei FROGS Legnano. “Siamo certi che la sua leadership ed esperienza internazionale in diverse leghe europee sapranno dare un ulteriore spinta al nostro percorso di crescita e consolidamento in IFL, verso il raggiungimento dei nostri obiettivi per la nuova stagione.”

“Non vedo l’ora di affrontare la sfida della IFL” – aggiunge Coach Kent . “Sono felice e onorato che una società storica come i FROGS mi abbia scelto per guidare il team nel 2026. Porteremo un football entusiasmante nel campionato!”

Coach Kent subentra a Davide Donnini, che ha guidato i FROGS nel loro ritorno in IFL, prima come Defensive Coordinator, poi come Head Coach nel campionato IFL 2025, che ha visto Legnano arrivare in semifinale: tutta la società dei FROGS Legnano, la dirigenza, lo staff e gli atleti esprimono a lui il più sincero ringraziamento per i tre anni straordinari trascorsi insieme. Coach Donnini ha preso in mano la squadra in un momento cruciale del suo percorso e, con passione, competenza e dedizione, l’ha guidata in una crescita costante – non solo sotto il profilo tecnico, ma anche umano. Ha saputo trasmettere valori fondamentali quali impegno, rispetto, disciplina e senso di appartenenza, contribuendo a costruire molto più di una squadra: una famiglia. La società lo ringrazia per la professionalità, la disponibilità e la capacità di leadership dimostrate in ogni momento, lasciando un’eredità fatta di valori, metodo e spirito di squadra.