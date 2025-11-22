Cinque Mulini Studentesca, Legnano da medaglia d’oro

Cinque Mulini Studentesca, Legnano è doppia medaglia d’oro: successo per le gare delle scuole a San Vittore Olona.

Cinque Mulini Studentesca, studenti di corsa

La Cinque Mulini Studentesca ha celebrato nella mattina di oggi, sabato 22 novembre 2025 la sua 30esima edizione sui campi del cross di San Vittore Olona. Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, le gare si sono svolte nel formato delle staffette miste, con frazioni da 1000 metri per ciascun atleta, confermando la volontà di promuovere l’equità di genere. Ogni batteria è stata composta da quattro studenti, alternando atlete e atleti.

Le scuole secondarie di secondo grado sono state le prime a cimentarsi sul percorso sanvittorese, suddivise nelle categorie biennio e triennio. Al via erano presenti: l’Isis Antonio Bernocchi di Legnano, l’Itet Giuseppe Maggiolini di Legnano, il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, il Liceo Galileo Galilei di Legnano e il Liceo Tirinnanzi di Legnano.

Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, si sono disputate tre gare dedicate rispettivamente alle classi prime, seconde e terze. Tra gli istituti partecipanti figurano la Scuola Secondaria San Massimiliano Kolbe di Legnano, l’Ics Carducci Leopardi di San Vittore Olona, e l’Ics Carducci Ungaretti di San Giorgio su Legnano, l’Ic Bonvesin De La Riva di Legnano, la

Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Leonardo da Vinci di Nerviano, la Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri dell’I.S. Via dei Salici di Legnano, l'I.C. San Carlo di Inverigo e l’Ic Fabrizio De André di Rho.

L0Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 e il main sponsor della manifestazione, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, continuano a investire nei giovani, nella loro educazione e nella promozione dell’attività sportiva e del fair play. Nel corso degli anni hanno

organizzato numerosi incontri tra studenti e atleti all'interno delle scuole, contribuendo a diffondere questi valori fondamentali.

“Sostenere la Cinque Mulini Studentesca significa investire nei giovani e nei valori più autentici dello sport: impegno, inclusione, rispetto e crescita personale – ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate – Questa manifestazione rappresenta un

patrimonio del nostro territorio e un’opportunità educativa unica per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Come Banca di Credito Cooperativo, crediamo profondamente nel ruolo sociale dello sport e nella sua capacità di costruire comunità più forti e unite».

Anche quest’anno la manifestazione è stata animata dall’entusiasmo e dalla partecipazione di studenti, genitori e docenti, che hanno condiviso.

Le classifiche

A guidare la classifica delle scuole secondarie di primo grado è l’Ics Bonvesin De La Riva di Legnano, seguito dall’I.C. San Carlo di Inverigo al secondo posto e dalla Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri dell'I.S. Via dei Salici di Legnano al terzo. Di seguito la classifica

completa:

CLASSIFICA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

1. ICS BONVESIN DE LA RIVA – LEGNANO – 453 PT.

2. IC SAN CARLO – INVERIGO – 408 PT.

3. DANTE ALIGHIERI, IS VIA DEI SALICI – LEGNANO – 332 PT.

4. IC LEONARDO DA VINCI – NERVIANO – 310 PT.

5. SAN MASSIMILIANO KOLBE, ISTITUTO TIRINNANZI – LEGNANO – 232 PT.

6. ICS CARDUCCI LEOPARDI – SAN VITTORE OLONA – 196 PT.

7. IC FABRIZIO DE ANDRE’ – RHO – 122 PT.

8. ICS CARDUCCI UNGARETTI – SAN GIORGIO SU LEGNANO – 69 PT.

Per le scuole secondarie di secondo grado, a vincere la 30ª edizione è stato il Liceo Galileo Galilei

di Legnano, seguito dal Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio e dall’Istituto Tirinnanzi di Legnano.

Di seguito la classifica completa:

CLASSIFICA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

1. LICEO GALILEO GALILEI – LEGNANO – 860 PT.

2. LICEO DANIELE CRESPI – BUSTO ARSIZIO – 266 PT.

3. ISTITUTO TIRINNANZI – LEGNANO – 157 PT.

4. ISIS ANTONIO BERNOCCHI – LEGNANO – 105 PT.

5. ITET MAGGIOLINI – PARABIAGO – 3 PT.

Come da tradizione, anche i docenti hanno affrontato le salite del percorso: il professor Francesco Colombo dell’Ic San Carlo di Inverigo ha conquistato il gradino più alto del podio, replicando il successo ottenuto nella 29esima edizione.