Cicloamatori Sedriano, team in crescita e nuove sfide per il 2025

Da più di 45 anni punto fermo del ciclismo amatoriale del magentino, il team Cicloamatori Sedriano nasce nel novembre 1979 da un gruppo di amici appassionati delle due ruote. «La nostra attività, basata su un calendario ben definito con tappe, orari e chilometraggi studiati dai consiglieri a inizio anno, dà vita a splendide pedalate e manifestazioni – racconta il presidente Maurizio Oldani - Le nostre pedalate si svolgono prevalentemente la domenica mattina con percorsi che, in base al periodo, possono variare dagli 80 sino a oltre i 150 chilometri».

La stagione 2025 si è aperta il 12 gennaio con la «Classicissima d’inverno», pedalata di 140 chilometri con andata e ritorno a Massino Visconti, bella località sul lago Maggiore.

«Il programma di quest’anno, oltre ai percorsi classici nella nostra zona, prevede anche pedalate nella Riviera ligure, la gita sociale nel Monferrato, la pedalata di chiusura in Valsesia salendo sino in località Carcoforo – annuncia il presidente Oldani - L’evento clou 2025 sarà la Sedriano-Passo dello Stelvio in programma nel weekend del 28 e 29 giugno, dove i nostri atleti partendo da Sedriano potranno raggiungere lo Stelvio in una o due tappe in base alla propria preparazione. Nel mese di luglio è inoltre prevista l’Impresa che consiste nello scalare una delle vette mitiche del nostro ciclismo e d’oltralpe. Come non ricordare la prima nel 1990 con il Re Stelvio, per passare negli anni dal Mortirolo all’Alpe D’Huez, dal Bernina al Col du Galibier, dal Gavia ai Laghi di Naret, dal Col della Bonette al Passo del Vivione e tante altre mitiche salite. L’impresa 2025 sarà alla Plan di Montecampione, dove in cima c’è l’imponente statua dedicata a Marco Pantani».