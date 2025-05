Ciclismo di nuovo protagonista in paese

Il ciclismo è tornato protagonista a Vanzaghello. Primo maggio sui pedali con la gara «Memorial Paolo Torretta» (categoria Esordienti, primo e secondo anno), organizzata dal Gruppo sportivo San Macario Valerio Biolo. Dopo vent’anni una gara ciclistica è quindi tornata ad animare il paese con un percorso cittadino. La partenza della gara è avvenuta alle 9.30 dalla stazione ferroviaria e le premiazioni si sono poi svolte intorno alle 11 in piazza Sant’Ambrogio.

L'evento sportivo

L'evento è stato patrocinato dal Comune di Vanzaghello: «Un grande impegno per riportare una gara ciclistica a Vanzaghello, in stretta collaborazione con la Società ciclistica Valerio Biolo di San Macario e l'assessorato allo Sport, con la collaborazione diretta del consigliere con delega Luca Zecchin – afferma il sindaco Arconte Gatti - È stata una bella mattinata di sport e di comunità. Grazie a “G.S. San Macario Valerio Biolo”, alla famiglia Torretta, all’Associazione Nazionale Carabinieri e alla Polizia Locale per il servizio lungo il percorso e un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro sostegno e contributo e alla Pasticceria Pariani. E complimenti agli atleti».