Ciclismo, Andrea Montoli campione d’Italia

Ciclismo, il parabiaghese Andrea Montoli conquista il tricolore al campionato Juniores su strada.

Ciclismo, la vittoria di Montoli al campionato Juniores

Il volto della gioia… Il volto di Andrea Montoli, classe 2002, parabiaghese doc, un ragazzo che aveva mille motivi per prendersi una rivincita, riuscendoci nel modo più bello ed esaltante: laureandosi Campione d’Italia. Sulla legittimità del primo tricolore vinto in carriera da Andrea Montoli non c’è dubbio alcuno. Sabato scorso, sulle strade di Montegrotto Terme, nel Padovano, alla gara tricolore per la categoria Juniores, il portacolori della Club Ciclistico Canturino 1902 è stato ben poco in gruppo: dei 139 chilometri previsti ne ha passati oltre cento in fuga e ha tagliato il traguardo per primo battendo allo sprint il toscano Lorenzo Germani.

La battaglia vinta contro il tumore

Una vittoria celebrata con un urlo liberatorio nel quale si poteva “toccare con mano” il desiderio di rivalsa del giovane parabiaghese: tre anni fa a Montoli fu riscontrato un linfoma grey zone, che ha sconfitto con una cura sperimentale. “Da quando sono tornato in bici ed ho ripreso a gareggiare, ogni corsa, ogni vittoria, ogni piazzamento hanno tutti un sapore particolare” dice oggi Andrea.

