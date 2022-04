Ciclabile, la Fiab Abbiateinbici fa i conti in tasca al Comune

"Sembra incredibile che l’Amministrazione - che ha speso 100mila euro per la pesa pubblica, 60mila euro per l’arredo urbano e 75mila euro in 5 anni per il parcheggio auto alla stazione – non ne riesca a trovare 50mila euro per fare un percorso ciclabile funzionale alla sicurezza dei ciclisti che si muovono tra Abbiategrasso e Cassinetta".