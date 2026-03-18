Gli scorsi due weekend sono stati il teatro dei Campionati Regionali Invernali, tappa che segna la fine della prima parte della Stagione 2025/2026 per la Squadra Agonistica dei Nuotatori del Carroccio di Legnano, composta, quest’anno, da venti atleti dalla categoria Junior a quella Assoluti.

Chiusa la prima parte di stagione per i Nuotatori del Carroccio

Sei sono stati i meeting scelti dal Responsabile Tecnico NdC, Coach Tomas Falsitta, coadiuvato dall’esperienza di Coach Daniele “Bubu” Colombo, come percorso di avvicinamento a questi campionati

I tanti best time individuali, fatti segnare dagli atleti e migliorati di manifestazione in manifestazione sono il segno della buona salute di cui sta godendo la squadra durante la stagione in corso; stagione che ha visto l’ingresso di ben sei new entry: Bianca Colombo (2010), Claudia Niro (2010), Silvia Andriolo (2009), Greta Toia (2007), Alessandro Andriolo (2007) e Valentina Gallorini (2004).

A coronamento di quest’ottima prima parte di stagione, è arrivata la qualificazione ai Campionati Regionali di ben cinque atleti. Presso gli impianti di Monza e di Milano Mecenate, Valentina Gallorini (2004 cat. Seniores) nei 50m delfino e nei 50 e 100m dorso, Pietro Notari Pietro (2004, cat. Seniores) nei 50, 100 e 200m dorso e ne 200m misti, Mattia Falsitta (2004 cat. Seniores) nei 200m rana e 200m misti, Francesco Re (2002 cat. Seniores) nei 200m rana e infine Matteo Cartabia (2005 cat. Seniores) nei 200m delfino, hanno fatto volare alti i colori del Carroccio.

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Le parole di coach Falsitta

«Abbiamo iniziato la stagione e la preparazione – racconta Coach Falsitta – con un preciso obiettivo nel mirino: i Campionati Regionali Invernali. Il Trofeo LAUS, il 2° Meeting di Halloween, la 1ª, 2ª, 3ª e 4ª tappa di Coppa Los Angeles ne hanno segnato il percorso di avvicinamento. Questi campionati sono, da sempre, l’evento principale della prima metà di stagione per i nostri Agonisti, tuttavia, secondo quella che è la filosofia NdC, non sono da noi dello Staff e dal Direttivo visti esclusivamente come una manifestazione in cui centrare podi, individuali e di squadra. La partecipazione a eventi così importanti serve soprattutto per creare autostima e motivazione personale negli atleti. Per questo abbiamo deciso di iscrivere ben sette staffette, in modo da permettere a tutta la nostra squadra di partecipare a un’esperienza di crescita agonistica. Al Carroccio, la ricerca del risultato non è mai un’ossessione. Questa filosofia ci ripaga ogni anno, quando vediamo i nostri atleti dare il massimo e ottenere costanti miglioramenti, grazie a un allenamento portato avanti sempre con impegno e determinazione».

Le qualifiche individuali, sfiorate anche da Sofia Riganti (2008) e Andrea Pessina (2007), hanno soddisfatto oltremodo staff e direzione NdC, soprattutto per come i più giovani hanno affrontato i giorni gara. Su tutte, sono da menzionare le performance di Bianca Colombo, classe 2010, il cui impegno, profuso in questi mesi di allenamento, la sta ripagando con una crescita invidiabile e costante, e di Valentina Gallorini, new entry di questa stagione, proveniente da importanti società e capace di rimettersi da subito in gioco credendo nel progetto NdC.

Le qualifiche al campionato estivo

«Le staffette ci hanno poi regalato grandissime emozioni – continua coach Falsitta. La staffetta è un momento dove si condivide sacrificio e risultato. Vorrei menzionare, per grinta determinazione, la 4x100m a stile libero maschile, categoria Assoluti, che, con il tempo di 3’39’’03, ha stabilito il nuovo record sociale».

Ora, galvanizzati della pregnante esperienza di squadra vissuta nei due finesettimana appena trascorsi, i ragazzi del Carroccio sono già tornati in vasca con nel mirino il prossimo obbiettivo: le qualifiche al Campionato Reginale Estivo.