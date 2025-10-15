Un Centro Pavesi gremito all’inverosimile è stato il miglior palcoscenico possibile sia per celebrare i grandi risultati di un’annata strepitosa, quella 2024-2025, sia per gettare un ideale ponte verso quella appena iniziata, la 2025-2026. Sottolineata anche le promozione in serie A della Gso Villa Cortese.

Cerimonia di premiazione per le migliori squadre e atleti di pallavolo

Come ormai tradizione la struttura milanese ha ospitato la Cerimonia di Premiazione delle Società del Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco, un’autentica festa della pallavolo i cui protagonisti sono state le Società, gli Atleti, i Dirigenti e gli Ufficiali di Gara. Presenti il Vice Presidente Fipav Massimo Sala, il Presidente del Comitato Regionale Fipav Lombardia Piero Cezza, il Presidente e la Direttrice del Centro Pavesi Bruno Cattaneo e Priscilla Carminati, la Delegata CONI Milano Claudia Giordani, i Presidenti dei Comitati Territoriali della Lombardia, il Rappresentante degli Atleti in Consiglio Federale nonché giocatore cresciuto proprio nel territorio di Milano Monza Lecco Andrea Abbiati.

A fare gli onori di casa è stato il neo-presidente del Comitato Territoriale William Aimar che, nel suo intervento, ha sottolineato con grande sintesi ma altrettanta incisività quattro punti partendo con il grazie per «il grande sostegno e l’ottimo lavoro del mio predecessore Massimo Sala, un lavoro che ha portato i tanti risultati di rilievo della stagione appena conclusa indicando una strada sulla quale vogliamo non solo proseguire ma cercare di migliorare perché cullarsi sugli allori sarebbe come fare il passo del gambero». Aimar ha proseguito chiedendo «un applauso a tutti i collaboratori per il lavoro svolto e per quello già in programma» per poi proseguire accennando alle «grandi novità che, nella stagione appena iniziata, ci attendono sia nel settore maschile che in quello femminile». Evidentissima anche la soddisfazione del Presidente quando ha posto l’accento sul «notevole aumento delle squadre iscritte, un aumento provocato anche dall’onda lunga delle vittorie delle nostre Nazionali». In chiusura non poteva mancare «il ricordo di coloro che, dopo una vita trascorsa nella pallavolo, oggi non ci sono più». Parole alle quali è seguito un lungo applauso che si è ulteriormente prolungato con le prime premiazioni che sono state quelle del Challenge Avis-Fipav 2024-2025, il campionato “speciale” che coniuga pallavolo e solidarietà attraverso le donazioni di sangue.

I riconoscimenti dati

A seguire l’ondata dei riconoscimenti che ha spaziato da quelli dedicati ai successi di squadra a quelli individuali, dalle vittorie a livello nazionale a quelle territoriali. Impossibile citare tutti i premiati ma altrettanto impossibile non evidenziare i premi alle Società di Serie A come Allianz Powervolley Milano (qualificata alla Challenge Cup 2025-2026), come Numia Vero Volley Milano protagonista di una stagione di vertice alla quale è mancato solo l’acuto del successo. Scendendo di categoria è doveroso sottolineare anche le numerose promozioni, tra le quali spiccano quelle in Serie A del GSO Villa Cortese, in Serie B1 Femminile della Pallavolo Bellusco e in B2, sempre rosa, del San Massimiliano Kolbe Legnano e della Giocosport Barzanò oltre a quella in Serie B maschile dell’Agliatese. A questi salti di categoria vanno aggiunti i 9 dalla Serie D alla Serie C Femminile, numeri che dicono già molto ma che sono solo una parte dei successi 2024-2025. Passando infatti all’attività giovanile, da sempre fiore all’occhiello del Comitato di Milano Monza Lecco e al centro della programmazione anche nei prossimi anni, l’ondata di vittorie si è trasformata in un fiume in piena. Come definire diversamente i risultati di Volley Milano (U19 e U15 maschile), Pro Victoria Pallavolo Monza (U18F e U16F), Diavoli Powervolley (U17M), Pro Patria Volley Milano (U14F), Volley Vittorio Veneto Milano (U13M) e Visette Volley (U13F) che hanno fatto letteralmente man bassa di tutti i titoli regionali conquistando un en-plein storico? E, a proposito di storia sempre nel settore giovanile, impossibile non celebrare i tre scudetti maschili del Volley Milano al termine delle Finali Nazionali nelle quali il Comitato di Milano Monza Lecco ha vissuto addirittura due finali derby tra i milanesi e i Diavoli Powervolley. Finite le nomination? Assolutamente no!

Anche le Selezioni territoriali hanno dominato la scena mettendo in bacheca sia i titoli Maschile e Femminile del Trofeo dei Territori Indoor che quello Maschile del Trofeo dei Territori di Beach Volley, oro al quale si sono aggiunti l’argento e il bronzo femminili. Se per le vittorie 2024-2025 a livello di squadre, come si dice, parlano i numeri, altrettanto si può dire per i traguardi raggiunti a livello personale dalle ragazze e dei ragazzi protagonisti del volley del territorio di Milano Monza Lecco o che, pur essendovi nati e cresciuti, ora difendono i colori di altre realtà. Anche in questo caso l’elenco sarebbe lunghissimo per cui citiamo solo le Campionesse Olimpiche nonché recentissime Campionesse del Mondo Alessia Orro, Anna Danesi, Benedetta Sartori, Eleonora Fersino, Myriam Sylla e Paola Egonu. Ancora di più sarebbero poi i ragazzi e le ragazze convocati nelle Nazionali Giovanili per Mondiali ed Europei di categoria, tra i quali spiccano la Campionessa del Mondo Under 21 Helena Sassolini, i Campioni Europei Under 16 Andrea Rizzo, Michele Mangini, Samuele Filippi, Samuele Storini e Riccardo Bergognoni. Assolutamente da non scordare, poi, i riconoscimenti agli Ufficiali di Gara che sono stati promossi al livello superiore. Insomma, come detto in apertura la mattinata di domenica 12 ottobre è stata una grande e sentita festa della pallavolo di Milano Monza Lecco, una festa che ha consegnato agli archivi i successi di una stagione magica come quella 2024-2025 e ha dato il via a quella 2025-2026 che, ricca di novità, si preannuncia tutta da gustare con l’augurio, come detto anche dal Presidente Aimar «che tutti raggiungano i propri obbiettivi, che si possano ripetere i successi appena celebrati e magari fare anche meglio».