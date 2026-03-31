Centro Studio Danza Crazy Rock, brillano le atlete della ginnastica ritmica

Conquistati sette podi tra le gare individuali e quelle collettive e di coppia

Successo per le giovani atlete del Centro Studio Danza Crazy Rock di Arluno. Domenica 29 marzo nella palestra Lino Mangini del Collegio Rotondi a Gorla Minore, in provincia di Varese, si è svolta l’ottava edizione del Trofeo Aurora, organizzata da Sport + Ritmica per la federazione Asc.

Gli ottimi risultati raggiunti

Il Centro Studio Danza Crazy Rock della maestra Luana La Spesa ha partecipato con le atlete del corso di ginnastica ritmica, tenuto dal tecnico Chiara Fantoni, classificandosi nelle diverse categorie in posizioni di rilievo.

Numerosi i podi ottenuti dalla società: prima classificata individuale corpo libero prima fascia Alice Pellegri; seconda classificata individuale corpo libero prima fascia Diletta Salasso; terza classificata individuale corpo libero prima fascia Chiara Maiorica; terze classificate, a pari merito, individuale con attrezzo seconda fascia Nicole Lo Schiavo e Giada Morreale; prima classificata individuale con attrezzo terza fascia Alessia Fresco. Il podio è stato raggiunto anche nelle gare non individuali: prime classificate collettivo a corpo libero prima fascia Giada Morreale, Alice Pellegri e Diletta Salasso; prime classificate coppia con attrezzi terza fascia Alessia Fresco e Nicole Lo Schiavo.

La soddisfazione dell’insegnante e della titolare della scuola

L’insegnante Chiara Fantoni si ritiene «molto soddisfatta dell’impegno e dell’entusiasmo dimostrato» dalle proprie allieve. Anche la titolare del Centro Studio Danza Crazy Rock, Luana La Spesa, è «molto orgogliosa e contenta delle atlete che hanno portato in alto il nome della società».