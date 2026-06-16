Cento anni non sono soltanto una ricorrenza. Sono volti, ricordi, sacrifici, vittorie, sconfitte, amicizie e generazioni intere cresciute inseguendo un pallone con indosso i colori oroblu. Sono un pezzo della storia di un paese che continua a vivere nel presente e a guardare con fiducia- e immutato coraggio- al futuro.

Cento anni di GS Arconatese: il paese festeggia la sua storia sportiva

Arconate ha celebrato nel fine settimana uno degli anniversari più significativi della propria storia sportiva e sociale: i 100 anni del Gruppo Sportivo Arconatese. Una ricorrenza che ha richiamato oltre mille persone tra cittadini, atleti, dirigenti, volontari e rappresentanti delle istituzioni, unite per rendere omaggio a una realtà che da un secolo rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

Le celebrazioni

Le celebrazioni, organizzate dal GSA in collaborazione con l’Amministrazione comunale, hanno preso il via venerdì sera a Palazzo Taverna con un momento dedicato alla storia della società, ai ricordi e alle testimonianze di chi ne ha scritto le pagine più importanti.

Sabato il cuore della festa si è spostato in Piazza della Libertà, dove la parata dello sport e la cena sotto le stelle hanno coinvolto centinaia di persone in un clima di entusiasmo e partecipazione. Ospite d’onore della serata la campionessa olimpica ed eurodeputato, l’onorevole Lara Magoni. Presenti inoltre, nell’arco dei tre giorni, l’onorevole Lucrezia Mantovani, il sottosegretario di Regione Lombardia allo Sport e Giovani Federica Picchi, il consigliere regionale Christian Garavaglia e il vicesindaco della Città Metropolitana di Milano Francesco Vassallo.

La chiusura della festa

La manifestazione si è conclusa domenica al centro sportivo con il torneo “Amici del GSA”, seguito dalla grigliata organizzata dal Gruppo Randa e da momenti di intrattenimento musicale che hanno ulteriormente rafforzato lo spirito che da sempre caratterizza la società.

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Le parole del sindaco

“Sono stati tre giorni di passione, orgoglio e straordinaria partecipazione popolare, ai quali hanno preso parte oltre mille concittadini che desidero ringraziare di cuore – dichiara il sindaco di Arconate, l’onorevole Mario Mantovani – È stato un privilegio celebrare un secolo di attività sportiva la cui importanza va ben oltre l’aspetto agonistico. Il Gruppo Sportivo Arconatese ha attraversato la storia del nostro Paese, ha resistito alle difficoltà della guerra, ha saputo ripartire nel 1947 ed è arrivato fino a oggi mantenendo intatti i propri valori. Viviamo in un’epoca nella quale essere giovani è sempre più complesso. Per questo lo sport assume un ruolo educativo e aggregativo fondamentale, rappresentando un sostegno prezioso per le famiglie e per le migliaia di ragazzi che in questi cento anni hanno indossato con orgoglio la maglia dell’Arconatese. Perché ieri come oggi resta attuale l’insegnamento del ‘mens sana in corpore sano’. Il recente e straordinario successo con la vittoria del campionato di Eccellenza dimostra che questa società continua a guardare avanti con ambizione e competenza. Auguro al Gruppo Sportivo Arconatese di essere per altri cento anni un faro luminoso per Arconate, per il nostro territorio e per le nuove generazioni. Viva il GSA, viva Arconate e viva lo sport”.

Un legame di comunità

Tra gli applausi della piazza, i ricordi dei protagonisti di ieri e l’entusiasmo dei ragazzi di oggi, Arconate ha riscoperto una parte importante della propria anima. Perché il GSA non rappresenta soltanto una società sportiva, ma una storia condivisa- e comunitaria- che attraversa le generazioni e continua a rinnovarsi nel tempo. Cento anni dopo quel lontano 1926, il messaggio resta lo stesso: lo sport unisce, educa e costruisce comunità. E il futuro del Gs Arconatese è appena iniziato.