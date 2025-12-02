Un momento di ritrovo che, anche quest’anno, ha confermato la forza e la vitalità dell’associazione attiva da oltre un secolo nello sport

Domenica 30 novembre la U.S. Legnanese 1913 ha celebrato la tradizionale cena di Natale, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per la storica società sportiva.

Cena di Natale per l’Us Legnanese insieme a Daniele Nardello

Un momento di ritrovo che, anche quest’anno, ha confermato la forza e la vitalità dell’associazione attiva da oltre un secolo nello sport, nel sociale e nella cultura, capace di proporre iniziative per tutte le età.

Quella dei giorni scorsi è stata una cena da record che ha portato a tavola ben 180 persone tra atleti, soci, tesserati, volontari e amici della U.S. Legnanese 1913, riuniti per condividere qualche ora di allegria e sorrisi all’insegna dell’amicizia e dei valori che da sempre contraddistingono la maglia rossonera.

Ospite d’onore della serata, Daniele Nardello, al quale è stato dedicato un tavolo speciale Ex ciclista professionista e dirigente sportivo che, tra gli altri, vanta un titolo di campione italiano su strada e una partecipazione olimpica (Atene 2004), Nardello ha saputo conquistare la sala con un mix di aneddoti, ricordi e curiosità personali, riportando tutti alle emozioni delle grandi corse. Non sono naturalmente mancati i riferimenti alla Coppa Bernocchi, gara che lo ha visto al via numerose volte, quando era ancora prova di selezione della squadra azzurra per i Campionati Mondiali di Ciclismo, e che ha conquistato nel 2002 dopo la terza piazza nel 1998.

La presentazione della squadra dei giovani

La serata ha poi regalato uno dei momenti piu’ emozionanti con la presentazione della Squadra USL Young: sotto gli sguardi attenti e orgogliosi dei tecnici, Valter Giordan e Giovanni Fornara, si sono avvicendati i ragazzi che, giunti al termine del percorso in categoria Allievi, proseguiranno la loro crescita sportiva sulle due ruote in nuove realtà; e le giovani promesse che vestiranno per la prima volta i colori rossoneri.

Prima dei saluti finali, il Presidente Luca Roveda ha espresso grande soddisfazione per lo spirito di gruppo che anima la società e per il valore delle attività messe in campo durante l’anno grazie al sostegno costante degli sponsor e al prezioso impegno dei volontari.

A seguire, Teresio Mandonico, Vicepresidente FCI Milano, e Cinzia Ghisellini, consigliere U.S. Legnanese 1913 e Vicepresidente Vicario FCI Lombardia, hanno premiato gli atleti della Squadra USL Master che, con impegno, dedizione e chilometri e chilometri macinati sulle strade, hanno conquistato i titoli provinciali e regionali della stagione.

In conclusione, un brindisi e l’augurio sia di buone feste, sia di un nuovo anno ricco di passione, iniziative e risultati nel segno dei valori che da oltre un secolo rendono unica la U.S. Legnanese 1913.