Castoro Sport, tre ori a Berlino (e una stretta di mano speciale)

Olgiati, Fruggiero e Selmo protagonisti agli Scl Sport Games. E il sindaco Wegner incontra la delegazione.

Tre atleti, tre medaglie d’oro e un nuovo invito per il 2027. È il bilancio della partecipazione della Castoro Sport Legnano agli Scl Sport Games di Berlino, manifestazione internazionale dedicata alle persone con disabilità che ha riunito nella capitale tedesca circa 900 atleti provenienti da tutta Europa.

Tre atleti della Castoro Sport agli Scl Sport Games

A rappresentare l’associazione legnanese sono stati Valentino Olgiati, Fabio Fruggiero e Andrea Selmo, protagonisti di prestazioni che hanno permesso alla delegazione di conquistare medaglie d’oro nelle rispettive discipline. Un risultato di rilievo, che premia il lavoro svolto dagli atleti e dalla società e porta ancora una volta il nome di Legnano su un palcoscenico sportivo internazionale.

La stretta di mano tra il sindaco di Berlino e Valentino Olgiati

A rendere ancora più significativa la trasferta è stato anche l’incontro con il sindaco di Berlino Kai Wegner, immortalato nella fotografia che ritrae la stretta di mano con Valentino Olgiati. Un momento che ha accompagnato una partecipazione ormai diventata un appuntamento importante per la Castoro Sport.

Una manifestazione che unisce sport e inclusione

Gli Scl Sport Games sono organizzati dal gruppo Sportclub Lebenshilfe di Berlino, realtà che da 45 anni promuove questa manifestazione coinvolgendo, su invito, associazioni sportive europee che operano nel campo della disabilità. La Castoro Sport è stata invitata per la prima volta due anni fa e, dopo la partecipazione dello scorso anno, è tornata anche nell’edizione 2026 insieme alle altre realtà selezionate e a una platea di circa 900 sportivi. La manifestazione rappresenta non soltanto un’occasione di confronto agonistico, ma anche uno spazio di incontro e relazione fra atleti provenienti da diversi Paesi europei.

Tre medaglie d’oro e l’invito per l’edizione 2027

Per i tre rappresentanti legnanesi la trasferta si è quindi conclusa con un bilancio particolarmente positivo, grazie ai risultati ottenuti nelle rispettive discipline e alla possibilità di vivere un’esperienza internazionale all’insegna dello sport e della partecipazione. E il percorso non si ferma qui: Lebenshilfe ha già rinnovato alla Castoro Sport l’invito per l’edizione 2027.