Castoro, 38 anni di sport e cuore

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Trentotto anni di sport, volontariato e inclusione.

La Castoro Sport festeggia il compleanno

La Castoro Sport ha festeggiato il compleanno mercoledì 11 novembre: l’associazione sportiva dilettantistica di Legnano è stata fondata infatti l’11 novembre 1988. Oggi conta oltre 50 atleti speciali. Seguiti da allenatori professionisti, praticano quattro discipline: basket, ginnastica ritmica, ginnastica motoria e nuoto. Al loro fianco ci sono numerosi volontari che accompagnano le attività sportive.

«Trentotto anni di solidarietà»

La presidente Carmen Colombo Galli, che giovedì 5 novembre ha ricevuto la benemerenza civica del Comune di Legnano, commenta:

«Trentotto anni di solidarietà, di umanità, di vicinanza ai nostri atleti e alle loro famiglie. È questo il motivo dominante della premurosa attenzione che ognuno di noi ha concretamente posto in tutti questi anni, sentendo nel proprio intimo di non fare niente di speciale».

Un modello di inclusione vincente

Proprio la Castoro, che Colombo Galli guida dal 2004, è al centro della motivazione del riconoscimento di Palazzo Malinverni: un «modello di autentica inclusione a favore dei più fragili e svantaggiati», ma anche vincente, come dimostrano le medaglie d’oro dei suoi atleti ai Giochi Mondiali Special Olympics nel 2019 ad Abu Dhabi e nel 2025 a Portorico.

E lo sguardo è già rivolto avanti, spiega la presidente:

«Il nostro è un impegno che nasce alimentandosi del passato, vive nel presente e si proietta nel futuro, guardando al prossimo prima che a sé stessi».

Nella foto di copertina: la festa di Natale 2024 della Castoro Sport