Carola Morelli vince il Progetto Sport Lombardia 2026

La giovane atleta di Legnano Carola Morelli, del Circolo Ippico La Stella ASD ha conquistato la vittoria della classifica generale del circuito Progetto Sport Lombardia 2026 nella categoria Livello 80 Junior.

Il titolo è stato assegnato al termine delle finali regionali disputate presso il C.E. AL.CLE. di Manerbio. In sella al suo cavallo Of Course, Carola ha concluso al primo posto una stagione caratterizzata da grande continuità di risultati, mantenendosi ai vertici della classifica fino alla prova conclusiva.

Prima stagione insieme: un binomio vincente

A rendere il risultato ancora più significativo è il fatto che questa è stata la prima stagione del binomio Carola–Of Course e che per Of Course si trattava delle prime esperienze in gara. In pochi mesi i due hanno costruito un’intesa sempre più solida, crescendo prova dopo prova fino alla conquista del titolo regionale.

Il percorso è stato seguito dal suo istruttore Diego Mazza e dal Circolo Ippico La Stella di Legnano, che ha accompagnato Carola durante tutta la stagione.