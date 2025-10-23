Supergym Podio per i ragazzi allievi Gold della società Perseverant ASD Legnano.

Campionato di squadra Allievi per gli atleti Perseverant

Alla ripresa delle competizioni di Ginnastica Artistica Maschile categoria allievi2 Gold, con un’ottima prestazione, i giovani ginnasti della Società Persevernt ASD Legnano conquistano un meritato podio e salgono sul secondo gradino del podio.

La squadra allenata dal tecnico Riccardo Tosca ha ben figurato meritandosi molti complimenti dal pubblico presente. I ginnasti Sergio Ponzelletti, Andrea Marinoni, Riccardo Gariboldi e Nicolò Morrone confermano le buone prestazioni e la costante crescita che nel corso della stagione agonistica li ha visti protagonisti.

Insieme agli allievi il giovanissimo Federico Di Giammarco ha potuto esibirsi nella competizione, “Supergym” dedicata ai più piccoli, dove ha ottenuto il massimo del punteggio su tutti e 6 gli attrezzi della prova.

Soddisfazione del presidente Roberto Bani e di tutta la dirigenza della società Perseverant per il lavoro svolto. Investimenti programmati, grande entusiasmo e determinazione stanno dando i risultati sperati.