Si chiudono con un oro e un bronzo per la Lombardia i Campionati Italiani Cadetti e Giovani di scherma Roma 2026. Entrambe le medaglie sono arrivate dalla gara di spada maschile Cadetti, firmate da Andrea Colombo del Club Scherma Legnano e Filippo Brignoli della Polisportiva Scherma Bergamo.

Campionati Italiani Cadetti e Giovani: il legnanese Andrea Colombo oro nella spada maschile

Colombo si è imposto in finale contro Lorenzo Ippoliti del Club Scherma Roma con il punteggio di 15-14. Per Brignoli il terzo posto arriva in compagnia di Lorenzo Balelli del Circolo Schermistico Forlivese dopo la sconfitta in semifinale per 15-9 contro Ippoliti.

Risultati e classifica

Classifica (80): 1. Andrea Colombo (Club Scherma Legnano), 2. Lorenzo Ippoliti (Club Scherma Roma), 3. Filippo Brignoli (Polisportiva Scherma Bergamo), 3. Lorenzo Balelli (Circolo Schermistico Forlivese), 5. Alessandro Giupponi (Veronascherma), 6. Antonio Salvatore Gaetano Ferlito (Catania Scherma), 7. Daniel Ferro (Scherma Treviso maestro Ettore Geslao), 8. Lorenzo Cafarotti (Circolo della Scherma Anzio)