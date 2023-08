Campionati Europei: senza medaglia ma con il primato personale

Senza medaglia ma con il primato personale.

Europei Under 20: nessuna medaglia per Marta Amani

Marta Amani esce comunque a testa alta dai Campionati Europei Under 20 di Gerusalemme.

È stata una finale tiratissima quella che giovedì 10 agosto 2023, giornata di chiusura della kermesse israeliana, ha assegnato le medaglie continentali nel salto in lungo. Alla campionessa di Villa Cortese non è bastato un 6.42 in apertura di gara, fatto con 1.0 di vento contrario: la concorrenza era molto agguerrita e, via via, diverse atlete hanno saputo fare meglio.

Nella gara di qualificazione il suo primato personale

Straordinaria, invece, la prestazione in qualificazione, quando l'atleta allenata da Fiorella Colombo ha migliorato il proprio miglior risultato di sempre cadendo a 6,54, misura che le è valsa il passaggio in finale al secondo tentativo e che l’ha fatta arrivare a poco più di una manciata di centimetri di distanza dal minimo per i mondiali assoluti di fine mese; il mercoledì mattina si è chiuso con il secondo posto delle qualificazioni. Peccato solo che quella misura le sarebbe valsa il podio europeo che avrebbe fatto il paio con quello mondiale conquistato poco più di un anno fa in Colombia.

E ora la aspettano gli Stati Uniti: studierà ad Harvard

Ora Harvard, il percorso di studi ma anche una possibile e auspicata progressione sportiva.