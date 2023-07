Campionessa nello sport e nella vita: Marta Amani studierà ad Harvard

Campionessa a scuola oltre che nello sport.

Maturità scientifica da 100 e lode per Marta Amani

Cento e lode alla maturità scientifica per Marta Amani che ha chiuso il suo percorso alle scuole superiori nel più brillante dei modi. La studentessa e atleta di Villa Cortese (campionessa di salto in lungo tesserata Cus Pro Patria Milano) ha ottenuto il massimo dei voti nell'esame finale al liceo scientifico di Busto Arsizio, un risultato che ben si abbina con quelli ottenuti anche negli impianti sportivi e negli stadi italiani e oltre nell'atletica leggera, la regina delle discipline.

Da Villa Cortese alla prestigiosa università di Harvard

Il suo percorso scolastico però non si ferma qui: come noto, infatti, la ragazza allenata da Fiorella Colombo frequenterà la prestigiosa università di Harvard, ateneo che sorge nei pressi di Boston (sui cui banchi si sono seduti anche John Fitzgerald Kennedy, Franklin Roosevelt, Barack Obama e il creatore di Facebook Mark Zuckerberg), dove potrà anche proseguire a coltivare le sue doti sportive nell'atletica. E' proprio di questi giorni la pubblicazione della lista dei nuovi "rookie" che vestiranno la divisa cremisi nelle diverse discipline sportive dei campionati universitari americani; tra di essi, nel gruppo "track and field", c'è ovviamente anche lei, Marta Amani da Villa Cortese.

Il via delle lezioni è in calendario per il 5 settembre

La partenza per gli States è fissata per il 22 agosto. La 18enne sarà inizialmente accompagnata dai genitori, che saranno con lei prima del trasferimento all'interno dei dormitori dell'ateneo (30 agosto); l'inizio delle lezioni, invece, è in calendario per il 5 settembre.