Campaccio: nella gara maschile vittoria dell’etiope Telahun Bekele

La pioggia ed il fango ci sono stati e hanno creato la cornice perfetta per un Campaccio con i fiocchi, un’edizione da ricordare per San Giorgio su Legnano. Gara maschile emozionante, che ha visto l’etiope Telahun Bekele stampare la sua T sui sentieri del Campaccio.

Con le emozioni della vittoria di Nadia ancora a fior di pelle, è partita la competizione maschile con le stelle internazionali. Una gara totalmente diversa, in dieci a sgomitare nei primi tre giri, tutti insieme, spalla a spalla, ciascuno con la propria voglia di staccarsi per mettersi in mostra e ricevere quel plauso che ancora echeggiava nell’aria. Nel gruppo di testa, con gli attesi Telahun Bekele, Matthew Kipkoech Kipruto, Celestin Ndikumana, Emile Hafashimana e Mohamed Amin Jhinaoui, anche l’azzurro Iliass Aouani, che aveva dichiarato di voler vivere da protagonista questa edizione del Campaccio. L’orgoglio nazionale è stato difeso anche da altri due azzurri, Pasquale Selvarolo e Luca Alfieri. E’ al terzo giro che il distacco si può cominciare a misurare in secondi, quando Bekele, Kipkoech e Ndikumana aggiungono un tocco di classe alla loro cavalcata, staccando gli altri, con Aouani nel gruppo di inseguitori a sette secondi.

Il cambio di passo di Bekele

Il quarto giro è quello della consacrazione per Bekele, un vero e proprio cambio di passo che lo porta a guadagnare ben cinque secondi su Ndikumana, unico inseguitore a poter ancora sognare di ribaltare un risultato che sembra ormai consolidato, in una classifica che vede Aoauni in sesta posizione, ma a 32 secondi di distacco.

Il finale è annunciato dalla cavalcata dell’etiope Bekele Haile Telahun e dal consueto gesto che lo accompagna nelle vittorie, tracciare una T con la mano destra ed il braccio sinistro, come aveva già fatto pochi giorni fa alla BoClassic. Anche per lui un crono che non ha lasciato scampo, 31’32”, ben 28 secondi di vantaggio sul burundese Celestin Ndikumana, secondo in 31’50”, a sua volta ben avvantaggiato rispetto all’ugandese Oscar Chelimo, terzo in 32’09”. Gli azzurri ci sono e fanno capolino con settima, ottava e nona posizione, rispettivamente per Iliass Aouani (GS Fiamme Azzurre), in 32’27”, Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto), bravissimo a risalire dalla decima posizione, in 32’40” e Pasquale Selvarolo (GS Fiamme Azzurre) in 32’49”.

Le altre gare

Mattinata di sfide per tutte le età, gare che si sono susseguite per soddisfare la voglia degli amanti del Campaccio di provare questo nuovo percorso a cui la pioggia e la possibilità di scivolare hanno aggiunto quel gusto unico e inimitabile Classifiche complete – QUI

Prossimo appuntamento

Sui prati del Campaccio ancora spettacolo domenica prossima 12 gennaio, a partire dalle 9.30, quando si svolgeranno i Campionati Regionali CSI Lombardia (tutte le categorie, gare Open per tesserati FIDAL).