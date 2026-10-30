Campaccio Cross Country, dal 6 novembre via alle iscrizioni

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Due mesi e poi sarà ancora Campaccio Cross Country, la 70esima edizione, al via il 5 e 6 gennaio 2027, un evento che negli anni ha accolto grandissimi campioni, ha raccolto e continua a raccogliere prestigiose onorificenze, grazie all’impegno di US Sangiorgese, storica società organizzatrice dell’evento insignita nel 1988 della Stella D’oro al Merito Sportivo dal Coni.

Quando si pensa al Campaccio la mente corre alle epiche edizioni vestite di neve e fango, alla pioggia che rende tutto più spettacolare e mostra di che pasta sono fatti gli atleti, dai piccolissimi a quelli agli onori della cronaca, pronti a «sporcarsi le mani» pur di lasciare la propria impronta su questo straordinario tracciato. Negli anni si sono anche alternate stupende giornate di sole, ma sempre e comunque ci sono stati i sorrisi e la felicità di esserci da parte di migliaia di partecipanti appassionati.

Verso la 70ª edizione, apertura iscrizioni

L’apertura delle iscrizioni è fissata per venerdì 6 novembre, quando mancheranno esattamente due mesi all’appuntamento con il 70^ Campaccio Cross Country di mercoledì 6 gennaio 2027. Confermato il programma, con al mattino a partire dalle ore 9.00 le gare per le categorie Masters, a seguire le competizioni giovanili dalla categoria Ragazze/Ragazzi in poi, il ‘Chilometro inclusivo’, gli Juniores, le gare internazionali maschili e femminili con i più forti campioni al via ed infine il cross corto. Programma orario che sarà svelato a breve.

Nadia Battocletti

Le ultime due edizioni hanno avuto un sapore ancora più speciale, grazie al bis del trionfo dell’azzurra Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre), eletta già in passato anche testimonial dell’evento.

Un palmares stratosferico, fatto di onori e medaglie brillanti, una carriera costantemente sulla cresta dell’onda nella quale ci ha abituati a cambi di ritmo asfissianti, che lasciano le avversarie senza fiato e che le sono valsi l’appellativo di «StraordiNadia». In questo 2026 sue le medaglie d’oro al Campionato Mondiale indoor 3000m, ai campionati europei nei 5000 e 10000m, la vittoria alla Diamond League 5000m, i titoli di campionessa nazionale 1500 e 5000m, e, ancora, ha fatto segnare nuovi primati nazionali sulle distanze di 1500m e 3000m indoor, 1500m e 10 km su strada, un piatto ricchissimo frutto delle eccellenti performance.

Nadia vanta la medaglia d’argento alle Olimpiadi Parigi 2024 nei 10000m, dove ha conquistato un validissimo e storico 4° posto nei 5000. Ancora medaglie importanti sono l’oro ai Campionati Europei nei 5000 e 10000m 2024 oltre al quinto posto ai Campionati Mondiali 5 km 2023 e la medaglia di bronzo e quella di argento ai Campionati Mondiali 5000m e 10000m, rispettivamente.

Ancora, sei medaglie d’oro ai Campionati Europei di corsa campestre, 2 titoli Assoluti (Senior) nel 2024 e 2025, 2 titoli Under 23 nel 2021 e 2022 e 2 titoli Juniores nel 2018 e 2019.

Il fitto programma di appuntamenti 2027 di Nadia inizierà proprio dal 70° Campaccio dove è chiamata a confermare il ruolo di Regina del Cross difendendo il doppio titolo delle ultime due edizioni e fare dunque tripletta.

Campaccio Cross Country e sostenibilità

L’edizione 2027 si arricchisce del riconoscimento di Grande Evento Sportivo di Regione Lombardia, oltre a quello del Livello Gold nello standard internazionale di sostenibilità Athletics for a Better World di World Athletics. Settant’anni di storia, valori ed eccellenza sportiva, portati avanti con attenzione all’ambiente e al territorio.

Nel 2025 l’Award di Manager Sportivi Associati come Evento Sostenibile, riconoscimento conferito per l’articolazione del progetto e del piano di sostenibilità in relazione alla dimensione dell’evento. Un premio che è parte dell’ambizioso percorso del Piano di Sostenibilità intrapreso nel 2024 che ha portato World Athletics ad etichettare il 68° Campaccio come evento sostenibile di livello Bronze secondo lo standard internazionale Athletics for a Better World, un valore ancora più pregnante perché si è trattato della prima volta al mondo per un evento di cross country.

La 70^ edizione si affaccia all’apertura delle iscrizioni con un bagaglio ancora più carico di significato, il conseguimento del Gold Event Level 2026 di World Athletics, frutto delle performance di sostenibilità degli eventi, dalla governance alla gestione delle risorse, dalla tutela ambientale all’inclusione.

Una pioggia di onorificenze

Da un punto di vista squisitamente tecnico, Campaccio Cross Country è tappa Gold Level dell’esclusivo circuito internazionale World Athletics Cross Country Gold Tour, il non plus ultra per gli eventi di atletica leggera legati al cross country.

Ancora, nel 2023 il Campaccio è stato insignito della World Athletics Heritage Plaque, prestigiosa onorificenza conferita per un contributo eccezionale alla storia mondiale e allo sviluppo dello sport dell’atletica leggera e delle discipline di atletica fuori dagli stadi, come cross country, mountain, road, trail e ultra-running, e corsa a piedi. Un riconoscimento di alto valore internazionale di cui in Italia possono fregiarsi soltanto il Cross Cinque Mulini (2019), il Giro Podistico di Castelbuono (2020), la BoClassic e la Stramilano Half Marathon (2024), e il Giro al Sas (2025).

Foto Credit sportmedia_agency/Campaccio