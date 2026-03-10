Calcio femminile, il Football Club Sedriano si è aggiudicato il Trofeo Città di Magenta

Grande successo, per il quarto anno consecutivo, per il Trofeo di calcio femminile Città di Magenta, organizzato dall’Asd Pontevecchio insieme al Comune in occasione della Giornata internazionale della donna.

Calcio femminile, successo per il quarto Trofeo Città di Magenta

L’edizione 2026 dell’iniziativa è andata in scena domenica 8 marzo al Soccer Five di via Casati. È stata una bella giornata di sport che ha visto scendere in campo sei squadre della categoria Under 12, protagoniste di partite giocate con grande impegno, entusiasmo e spirito di squadra. Ad aggiudicarsi la vittoria sono state le calciatrici del Football Club Sedriano.

“Un evento che contribuisce anche a superare gli stereotipi di genere”

Durante la premiazione l’assessore allo Sport e alle Pari opportunità Mariarosa Cuciniello ha ringraziato l’Asd Pontevecchio per l’impegno con cui, ogni anno, organizza questo appuntamento dedicato al calcio femminile in occasione dell’8 Marzo e della rassegna Marzo è Donna e ha sottolineato:

“È un’iniziativa che valorizza lo sport come momento di crescita, condivisione e partecipazione. Negli ultimi anni il calcio femminile ha compiuto passi importanti, conquistando sempre più spazio, visibilità e riconoscimento. Eventi come questo contribuiscono anche a superare gli stereotipi di genere, ricordando che non esistono sport ‘da maschi’ o ‘da femmine’, ma discipline che appartengono a tutte e a tutti coloro che amano lo sport e il gioco di squadra”.

Nelle foto: alcune delle squadra partecipanti e un momento della premiazione, alla quale ha presenziato anche l’assessore allo Sport e alle Pari opportunità Mariarosa Cuciniello