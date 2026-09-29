Calcetto interforze a Magenta: trionfa la squadra dell’International Police Association

La manifestazione si è disputata venerdì 25 settembre, presenti anche le formazioni di Polizia Locale Magenta, Polizia Locale Busto Arsizio, Carabinieri Corbetta e Carabinieri Magenta

Si è tenuto venerdì sera, 25 settembre, presso il campo sportivo di Magenta, il torneo di calcetto interforze che ha visto affrontarsi, in un clima di amicizia e sana competizione, cinque squadre composte da appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Una serata di sport, aggregazione e spirito di corpo che ha richiamato numerosi colleghi e sostenitori a bordo campo.

Le cinque squadre in campo

Al torneo hanno partecipato Polizia Locale di Magenta, Polizia Locale di Busto Arsizio, Carabinieri di Corbetta, Carabinieri di Magenta e IPA, squadra composta da appartenenti a diverse Forze dell’Ordine.

Le partite si sono svolte in un clima di correttezza e partecipazione, unendo l’aspetto agonistico al valore dell’incontro e della condivisione tra colleghi.

Il successo dell’International Police Association

A spuntarla, dopo partite combattute e ricche di gol, è stata la squadra dell’I.P.A., International Police Association, che si è aggiudicata il primo posto.

Secondo posto per i Carabinieri della Stazione di Corbetta, protagonisti di un ottimo torneo, mentre il terzo gradino del podio è andato ai Carabinieri di Magenta.

Il ringraziamento alle società ospitanti

Un ringraziamento è stato rivolto all’ASD Pontevecchio e all’ASD AC Magenta 1945 per l’ospitalità offerta nei campi dello stadio magentino.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per rafforzare i rapporti tra gli appartenenti alle diverse Forze dell’Ordine, attraverso i valori dello sport, della lealtà e della collaborazione.