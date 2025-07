Burul si laurea campione d'Italia

Ginnastica

Perseverant Legnano protagonista alle finali nazionali FGI Silver svoltasi a Rimini: Francesco Burul ha conquistato il titolo

Le atlete in gara

Nella sezione femminile GAF le gare si sono susseguite per diversi giorni e le ginnaste della Perseverant hanno affrontato con impegno le varie competizioni sia a squadra che individuale.

Per il livello LB Avanzato, hanno gareggiato le allieve Rajiyah Confortino, Sally Cassano e Anita De Bernardi seguite dai tecnici Alice Seveso e Silvia Ferro.

Per il livello LC avanzato individuale e a squadre, sono scese sul campo di gara le ginnaste allieve Olivia Bianchi, Elisa Rega, Isabel Cozzi, Aisha Hedda, Ginevra Martino con il tecnico Alice Seveso.

Per il livello LD base, per Perseverant hanno gareggiato le allieve Arianna Stepanenco, Silvia Donini, Margherita Moro, le ginnaste Junior Camilla Brumana, Anita Barengo, Emma Cremonesi seguite dai tecnici Valeria Milotta, Silvia Ferro e Genny Evolini.

Per il livello LE3 base a squadre, hanno gareggiato le ginnaste Junior Benedetta Castelli, Giulia Guido, Valentina La Ragione e la ginnasta Senior Giada Barlocco seguite dal tecnico Genny Evolini.

Per il livello LE base a squadre, hanno gareggiato le ginnaste Junior Martina Caccia, Giada Carrara, Federica Morandi e Beatrice Mietto allenate dal tecnico Genny Evolini.

Gli atleti in gara

Per la sezione maschile GAM, livello LC individuale, Perseverant era presente con il ginnasta Junior Andrea Targa seguito dal tecnico Riccardo Tosca che ben si è comportato mettendosi in evidenza svolgendo una buona prestazione.

Sempre per la sezione maschile GAM, livello LE individuale, Perseverant conquista il titolo di campione italiano nel livello LE Junior 2 con il ginnasta Francesco Burul. Francesco, allenato dal tecnico Riccardo Tosca, è salito sul primo gradino del podio nella classifica ALL-Around e si è aggiudicato anche la medaglia d’oro nella specialità Cavallo con Maniglie, la medaglia d’argento nella specialità Sbarra e sale anche sul terzo gradino del podio nella specialità Corpo Libero.

Tanta soddisfazione per il presidente Roberto Bani e tutta la dirigenza della società Perseverant ASD Legnano che conclude la stagione agonistica. Si aprono ora le pre-iscrizioni per i corsi relativi all’anno 2025-26 e saranno previsti, ad inizio settembre, delle giornate open-day per far provare i bambini interessati alla disciplina della ginnastica artistica. I corsi inizieranno il 15 settembre.