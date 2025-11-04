Continuano le competizioni regionali per il settore Silver Ginnastica Artistica Femminile della FGI dove Perseverant di Legnano era presente nella gara di Cornate D’Adda con quattro ginnaste.
Buoni risultati per le atlete Perseverant ai campionati individuali
Buoni i risultati che vedono complessivamente le ginnaste della Perseverant fare ottimi piazzamenti e salire sul podio per due categorie di LB3. La ginnasta Allieva3 Giorgia Calò sale sul primo gradino del podio mentre la Junior1 Elisa Codari si piazza al terzo posto. Soddisfazione per il tecnico Samanta Pauselli per la buona prestazione delle ragazze.
Per la competizione LB avanzato, sfiora il podio la ginnasta Allieva A1 Sally Cassano che per pochissimo si piazza al quarto posto, mentre la compagna, sempre A1 Rajiyah Yahyaoui Confortino si piazza al sesto posto. Un po’ di rammarico per i tecnici Silvia Ferro e Genny Evolini ma comunque anche soddisfazione per i progressi che le ginnaste stanno dimostrando durante gli allenamenti.