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Il PalaUnimec di Arcore ha ospitato la seconda prova del Torneo Winter Club LB1 e la Ginnastica Skill di Canegrate si è resa protagonista di buone prestazioni

Le gare

Nella categoria Open la squadra formata da Alice Almasio, Elisa Gagliano, Chiara Lo Meo e Francesca Bassi riesce a migliorarsi rispetto alla prima prova, raggiungendo una buona settima posizione, con il 2° punteggio alla fune per Alice. Le atlete hanno dimostrato un grande spirito di squadra, reagendo con carattere e grinta ad in cambio formazione causato da un

infortunio nella settimana di gara.

Nella categoria Allieve la squadra formata da Greta Sardone, Ginevra Parrella e Nicole Muscò vede purtroppo sfumare il podio a causa di un’imprecisione, concludendo comunque in una buona sesta posizione su 32 squadre, con il primo punteggio alla fune per

Ginevra e il 1° punteggio al cerchio per Greta.

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La squadra formata da Ioana Tanase, Asia Hoxha e Carolina Casamassima conquista la settima posizione, con il primo punteggio alla palla per Carolina.

La squadra formata da Giulia Mastrorosa e Matilde Ludovico termina la propria gara in 17esima posizione con ampi miglioramenti rispetto alla prova precedente.

Tutte le squadre hanno portato in pedana delle prestazioni convincenti e di carattere, confermando i notevoli miglioramenti delle ginnaste, che fanno ben sperare per l’imminente Campionato Nazionale a Rimini.