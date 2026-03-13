Nel PalaTreves di Pavia un folto gruppo di skilline è sceso in pedana, per affrontare la Prima Prova del Campionato Individuale LC1.

Buona prova delle atlete della Ginnastica Skill al PalaTreves

Ancora una volta le atlete della società Ginnastica Skill di Canegrate hanno raggiunto ottime posizioni, dimostrando grande competitività in tutte le categorie, con esercizi coreografici e impegnativi.

Le più piccole del gruppo, categoria Allieve 2, conquistano ben due terzi del podio su 22 ginnaste con Clara Sandri, che conquista il 2° posto assoluto laureandosi Vice Campionessa Regionale e Giada Donadio che conclude in ottimo 3° posto. A seguire Vera Olgiati che conclude in una buona 6^ posizione, Martina Mariuzzo in 8^.

Nelle singole specialità Clara ottiene un bel 1° posto alla fune e il 2° posto alle clavette, Martina il 1° posto alla palla e il 2° posto al nastro, Vera il 2° posto alla palla e Giada il 1° posto alle clavette

Nella categoria Allieve 5 Maya Tamagni, nonostante una perdita su rischio, ottiene un ottimo 3° posto assoluto su 28 ginnaste, seguita da Giorgia Borroni 5^, Emma Sidoti e Zoe Mingardo in 6^ posizione parimerito.

GUARDA LA GALLERY (12 foto) Screenshot ← →

I risultati nei singoli attrezzi

Nei singoli attrezzi Maya ottiene un ottimo 1° posto al cerchio e 2° posto alla fune, 1° posto alle clavette per Giorgia, 1° posto al nastro e 3° posto al cerchio per Emma e 2° posto alla palla per Zoe.

Giorgia Biondi, Junior 1, si laurea Campionessa Regionale, conquistando un bellissimo 1° posto assoluto su 42 ginnaste, a cui aggiunge un ottimo 1° posto alla palla e 8° al cerchio.

Nella stessa categoria Martina Stirparo conclude in un ottimo 6° posto, seguita dalle compagne di squadra Marta Croci 10^, Gaia Conte 11^, Eleonora Baratto 19^, Asia Giannella 25^, Melissa Panetta 27^ e Marta Restelli 36^.

Nelle singole specialità ottimo 1° posto alla fune di Martina, 1° posto di Eleonora alle clavette e 2° posto di Marta Restelli al cerchio.

Podio purtroppo sfiorato per pochissimi centesimi da Martina Colombo, Senior 2, che termina in una buona 4^ posizione assoluta su 32 ginnaste, conquistando il 1° posto alla fune e il 1° posto alle clavette. La compagna di squadra Giorgia Dell’Orto conclude in 13^ posizione a causa di piccoli errori.

Nella categoria Senior 3, Elisa Pompa termina la propria gara in 6^ posizione, conquistando il 1° posto alla palla e il 3° al nastro.

Le tecniche della società Skill sono orgogliose dei risultati raggiunti dalle ginnaste, che sono già tornate ad allenarsi palestra con tanto entusiasmo e la voglia di continuare ad affinare i propri esercizi in vista delle prossime competizioni.