Buona la prima per il Rho baseball

Il campionato è iniziato nel migliore dei modi per la squadra U15 del Rho Baseball, che ha dominato la partita inaugurale contro Ares con un punteggio di 19 a 5.

Le mazze hanno brillato, mettendo a segno ottime battute e fuoricampo interni. Sul diamante, diversi lanciatori si sono alternati, dimostrando la forza e la determinazione dei “ragazzini terribili” del Rho Baseball, pronti a guadagnarsi la vittoria contro le temibili avversarie.

Ottima prova degli atleti che militeranno in B

Non solo l'U15 ha dato spettacolo: anche gli atleti che militeranno in serie B hanno mostrato il loro valore nelle due amichevoli contro Ares, offrendo una prestazione solida e convincente.

Il baseball torna protagonista al Marco Pistocchi questo fine settimana con un ricco programma di incontri.

Sabato pomeriggio, l'U18 affronterà Ares in casa e l'U12 se la vedrà con Bergamo.

Nonostante le difficoltà incontrate nella prima di campionato contro Milano’46, la squadra U12 è pronta a riscattarsi e a dimostrare il proprio valore.

Domenica mattina sarà la volta dell’U15 in casa contro Malnate. I ragazzi più grandi saranno inoltre impegnati in serie C con il Porta Mortara, con cui il Rho Baseball ha una collaborazione, che si scontrerà contro Novara.

L'esordio della b il prossimo 12 aprile

La serie B esordirà in casa nel campionato nazionale sabato 12 aprile, con un doppio incontro contro Lodi. L'apertura della stagione sarà accompagnata dal duetto “Alice e Stefano” sulle note di APT. di Rosè e Bruno Mars, seguito dall'Inno Nazionale alle 14:45.

Alle 15 inizio della prima partita e al termine alle 18:30 l’esibizione degli atleti della scherma Rho in una dimostrazione di combattimento.

Alle 19:50 l’appuntamento è con le “Sport and Passion Cheerleader” seguite dal “primo lancio” della partita da parte del Sindaco di Rho Andrea Orlandi e alla presenza dell’Ass.Alessandra Borghetti e dell’Ass. Emiliana Brognoli.