Le atlete sono scese in pedana nella Prima prova Regionale del Campionato di Specialità Gold

Il 31 gennaio, nella Soevis Arena di Castellanza, il settore Gold della società Ginnastica Skill di Canegrate ha aperto le competizioni della nuova stagione sportiva.

Buon inizio di stagione per le ragazze della Ginnastica Skill

Le atlete sono scese in pedana nella Prima prova Regionale del Campionato di Specialità Gold, dimostrando grande determinazione e carattere, conquistando ottime posizioni in classifica in una gara di altissimo livello tecnico e difficoltà.

Si parte subito con un podio, Sofia Nebuloni, Senior 1, conquista il terzo gradino con il suo esercizio al nastro, gareggiando anche alla palla che conclude in una buona 6 posizione.

Nella stessa categoria Elisa Santalini termina la propria gara alle clavette in 7 posizione e in 10 posizione alla palla.

Chiara Bertelli, Junior 2, sfiora il podio nella specialità cerchio, terminando in un’ottima 4 posizione su 16 ginnaste, mentre nella specialità palla conclude in 8 posizione.

GUARDA LA GALLERY (5 foto) ← →

Le altre ottime prove delle ginnaste

Ancora un podio sfiorato per Giorgia Zanelli, Junior 1, che conclude la propria esecuzione alla palla in 4 posizione, seguita in 5 posizione dalla compagna Diana Piteri.

Diana gareggia anche al cerchio, con cui raggiunge la 7 posizione, mentre Giorgia ottiene la 14 posizione il proprio esercizio alle clavette.

Una menzione particolare pe Alice Dell’Orto, che purtroppo non ha potuto gareggiare tra le Junior 1 a causa di un infortunio, ma presente a bordo pedana per supportare le compagne.

Ottima prova al cerchio per le ginnaste Gaia Tandin ed Agata Lucchini, Senior 2, che raggiungono la 10 e 11 posizione su ben 23 ginnaste.

Gaia inoltre conclude in 8 posizione il proprio esercizio alle clavette mentre Agata conclude in 11 posizione con l’attrezzo nastro.

Le nostre atlete tornano in palestra con una maggiore consapevolezza, propositive nel volersi preparare con ancora più impegno e dedizione per la Seconda prova Regionale che le attende a Crema nelle prossime settimane.