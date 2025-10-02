Le atlete del settore Gold della società Ginnastica Skill di Canegrate aprono la seconda parte della stagione agonistica a Venegono Inferiore, dove sabato 27 settembre si è disputata la prima prova del Campionato di specialità, una difficile competizione in cui le specialiste d’attrezzo portano in pedana il loro talento.
Buon esordio stagionale per la Ginnastica Skill
Chiara Bertelli, atleta della categoria junior 1, con un’ottima esecuzione alla palla raggiunge un eccellente quinto posto, mentre al cerchio qualche incertezza la fa scivolare alla nona posizione.
Nella categoria junior 2 Sofia Nebuloni esegue un brillante esercizio alla palla, classificandosi con il sesto punteggio.
Nella stessa categoria Elisa Santalini scende in pedana con un deciso esercizio alle clavette, ottenendo l’ottavo punteggio, mentre alla palla, a causa di qualche imprecisione, raggiunge il decimo posto.
Podio sfiorato di pochi centesimi per Gaia Tandin, nelle senior 1, che raggiunge un meraviglioso quarto posto con il suo esercizio alle clavette.
Lucchini Agata, categoria senior 2, si esibisce al nastro con un’esecuzione pulita, ottenendo il nono punteggio.
La coppia Lucchini-Tandin porta in questa difficile pedana un complesso esercizio con clavette e cerchio, dimostrando grande intesa ed una buona precisione negli scambi dei due attrezzi, raggiungendo un buonissimo piazzamento al settimo posto della classifica.
Le atlete della Ginnastica Skill sono scese in pedana con impegno e grinta, dimostrando di possedere ampi margini di miglioramento in vista delle prossime gare.