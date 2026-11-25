A Cornaredo si è svolta la seconda prova del Torneo Winter Club LC/LD/LE: in pedana le atlete della società Ginnastica Skill di Canegrate.

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Nel fine settimana, a Cornaredo, si è svolta la 2^ prova del Torneo Winter Club LC/LD/LE che ha visto nuovamente impegnate le atlete della società Ginnastica Skill di Canegrate.

I risultati

Grande soddisfazione nella categoria LE Open per la squadra composta da Noemi Liardo, Emma Parini, Melania Cortesi Lauria e Sara Usai, che ottiene un bellissimo primo posto, bissando il risultato della precedente prova, con il primo punteggio alla fune per Noemi e per Melania alle clavette ed il secondo punteggio al nastro per Emma.

La squadra Allieve LC1 composta da Clara Sandri, Elsa Baratto, Martina Mariuzzo, Vera Olgiati e Giada Donadio tra le atlete più piccole in gara, sale sul terzo gradino del podio con un’ottima prova e con il primo punteggio per Clara alla fune, il primo punteggio al cerchio per Martina e il secondo punteggio alle clavette per Giada.

La squadra composta da Rebecca De Simone, Elisa Pucci, Sophie Morandi e Giorgia Paccanelli conclude in decma posizione, seguite in undicesima posizione dalla squadra composta da Zoe Mingardo, Emma Sidoti e Giorgia Borroni, con il secondo punteggio alla fune e il terzo al nastro per Emma.

Nella categoria LD Open, nonostante alcune sfortunate perdite di attrezzo, la squadra composta da Marta Zoia, Agnese Fornara, Maya Tamagni, Carolina Cappellotto e Rachele Monaco, nonostante la presenza di tre allieve in squadra, conquista un buon quinto posto, con il primo punteggio al cerchio e il terzo alle clavette per Carolina e il secondo al nastro per Rachele.

Nella categoria LC2 Open la squadra formata da Elisa Pompa, Martina Colombo e Giorgia Dell’Orto conclude la propria gara ad un soffio dal podio, per soli 5 centesimi, con il secondo punteggio al cerchio per Giorgia e il terzo punteggio alla fune per Martina.

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Nella stessa categoria la squadra composta da Martina Stirparo, Giorgia Biondi e Ginevra Lampugnani raggiunge la decima posizione, con il terzo posto alla fune per Martina.

Nella categoria LC1 Open la squadra formata da Marta Restelli, Lavinia Usai, Eleonora Baratto e Gaia Conte conclude in undicesima posizione, con l’assenza di Marta Croci, infortunata a un solo allenamento dalla gara. Un grande plauso ad Eleonora, che è riuscita a portare

in pedana un esercizio montato in poche ore, dimostrando determinazione e spirito di squadra.

Le ginnaste sono già in palestra a lavorare sui loro esercizi, con lo sguardo rivolto verso l’imminente Campionato Nazionale di Rimini, determinate a dimostrare il loro talento e a tenere alto il nome della società.