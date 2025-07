l'ottimo piazzamento dell'atleta di Settimo

Nella gara individuale Bianca ha lottato con determinazione dal primo all’ultimo metro, dimostrando ancora una volta di essere una delle interpreti più solide e talentuose del panorama europeo

Un weekend da incorniciare per Bianca Seregni, protagonista assoluta, sabato 19 e domenica 20 luglio, ai Campionati Europei di triathlon sprint disputati a Melilla (Spagna) sulla distanza di 750 metri di nuoto, 19,2 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa. L’atleta del DDS Triathlon Team di Settimo Milanese ha conquistato la medaglia d’argento nella gara individuale e l’oro nella staffetta mista.

Bianca Seregni vince l'argento agli europei di Triathlon

Nella gara individuale Bianca ha lottato con determinazione dal primo all’ultimo metro, dimostrando ancora una volta di essere una delle interpreti più solide e talentuose del panorama europeo. Con un’ottima condotta di gara, ha saputo gestire tutte e tre le frazioni con lucidità, chiudendo al secondo posto con una prestazione di grande spessore e con il tempo di 57’42”. Dieci secondi in più della vincitrice, la belga Jolien Wermeylen, in 57’32”. Tra gli uomini il più veloce è stato l’azzurro Alessio Crociani, in 51’58”.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Il giorno successivo è arrivata la conferma: oro nella mixed relay, con una prova corale che ha visto l’Italia imporsi sulle nazioni rivali grazie a tecnica, strategia e spirito di squadra. A brindare con lei Euan De Nigro, Carlotta Missaglia e Alessio Crociani. 1:34’06” il loro tempo finale.

Al termine dell’intenso weekend, Seregni ha commentato così: «Sono felice e orgogliosa. In gara mi sono sentita bene, le gambe hanno risposto e salire sul podio due volte ha reso tutto ancora più speciale. Ora un po’ di riposo, poi si torna a lavorare».