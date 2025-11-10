Netta vittoria del Canegrate, che nella 11ª giornata impone il proprio gioco e supera il Torino Club Marco Polo per 4-0.
Bella vittoria per Canagrate contro il Torino club
La gara si apre con un possesso palla deciso da parte dei padroni di casa. Dopo pochi minuti Slavazza, in grande forma, alza lo sguardo e pennella un cross perfetto al centro dell’area: ad arrivarci è il numero 10, Samuele Febbraio, che insacca il gol del vantaggio.
Il raddoppio non tarda ad arrivare: un tocco di mano in area concede un rigore al Canegrate, trasformato con freddezza da Davide Slavazza, che incrocia nell’angolino basso alla destra del portiere. Il primo tempo scorre tutto a favore dei ragazzi di casa, capaci di creare più volte pericoli agli ospiti.
Il secondo tempo della partita
Nella ripresa il ritmo si alza e il match si fa più equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. Il Torino Club però non trova mai la precisione necessaria, mentre il Canegrate continua a colpire: su corner di Slavazza arriva il tocco vincente di Matteo Valesano, che firma il 3-0.
Il definitivo 4-0 porta invece la firma del fuori quota Foglia, bravo a controllare un pallone proveniente da una rimessa laterale e a sorprendere il portiere sul primo palo.
Nel finale le due squadre producono ulteriori occasioni, senza però riuscire a concretizzare.
Si chiude così, sul 4-0, una partita ben giocata dal Canegrate, che conferma solidità, organizzazione e un’ottima crescita collettiva, mostrando carattere in ogni zona del campo.