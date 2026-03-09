Seconda trasferta consecutiva per i Knights di Legnano che scendono a Fidenza, contro una Fulgor profondamente rinnovata, anche se senza Centanni e Martini, ma con una struttura più solida che l’ha resa molto competitiva dall’inizio del girone di ritorno.

Bella vittoria in trasferta per Legnano contro Fidenza

Knights sempre senza Mastroianni, ma in uno stato di forma discreto.

La partita inizia subito con le marce alte per la SAE Scientifica Soevis che con Stepanovic e Riva mette un perentorio 0-9 che viene arginato dalla tripla di Scattolin.

I Knights segnano ancora con Sodero e successivamente da lontano con Stepanovic, ma la zona della Fulgor inizia ad infastidire Legnano, che comunque chiude in vantaggio il primo quarto sul 10-16.

Nel secondo periodo l’utilizzo della zona da parte di Fidenza diventa più frequente e Legnano non trova grandi spazi di manovra.

Oboe infila il canestro del 15-20, ma da qui Fidenza costruisce un parziale positivo di 7-0 con Mantynen, Zucca e Mane per il 22-20 del 15’.

Negli ultimi 5 minuti del quarto i canestri sono quasi tutti di parte fidentina, che trae fiducia dalla zona difensiva, per creare in attacco gli spazi giusti per Scattolin e Mantynen con il punteggio che arriva all’intervallo sul 31-26.

La seconda parte della partita

La ripartenza della gara assomiglia all’inizio di partita con Stepanovic a segnare da fuori a ripetizione per lo 0-10 che caratterizza i primi minuti del terzo quarto.

Mane mette una pezza, ma Stepanovic è travolgente da fuori e da sotto: il serbo italiano è il terminale dell’attacco biancorosso con 13 punti nel quarto.

Fidenza ci riprova con la zona e sul finire della frazione, come in precedenza, rosicchia diversi punti che permettono alla Fulgor di tenere la gara aperta sul 45-48 al 30’.

Questa volta però il quarto periodo non assomiglia al secondo e i Knights lo interpretano decisamente meglio.

Scali e il solito Stepanovic segnano i primi punti del parziale, che Oboe arrotonda con il libero per il tecnico alla panchina fidentina.

Zucca prova a prendersi la squadra sulle spalle segnando il -4 e la schiacciata del 51-57, ma Legnano si appoggia su Stepanovic, che segnerà quasi metà dei punti della squadra (34 su 73), e sulla lucidissima regia di Oboe che non sbaglia una palla.

Milovanovic infila la tripla del 56-60, ma sarà l’ultimo sussulto oro-blu con Legnano che risponde subito con Stepanovic, Quinti e Oboe per il 56-68 che toglie le speranze ai padroni di casa, con la gara che si chiuderà definitivamente sul 60-73.

Legnano ha trovato un po’ di difficoltà contro la zona, che però ha poi affrontato con pazienza e ha dato sempre la sensazione di non subire i tentativi di rientro di Fidenza.

Ora 15 giorni di pausa dalle gare per permettere lo svolgimento della Coppa Italia LNP, fino a venerdì 20/03 alle 20.30 per la gara interna contro la UCC Piacenza.

Il tabellino della partita

FOPPIANI FULGOR FIDENZA – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 60-73 (13-16, 18-10, 14-22, 15-25)

Foppiani Fulgor Fidenza: Dario Zucca 18 (8/11, 0/8), Joel Mantynen 13 (1/6, 3/8), Manuele Pezzani 7 (3/4, 0/1), Maodo Mane 7 (3/3, 0/0), Edoardo Scattolin 5 (1/4, 1/2), Marko Milovanovic 5 (1/4, 1/6), Francesco Carnevale 3 (0/0, 1/2), Cesare Placinschi 2 (1/1, 0/1), Gabriele Ghidini 0 (0/0, 0/0), Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/0), Denice Obase 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 – Rimbalzi: 26 8 + 18 (Joel Mantynen 7) – Assist: 15 (Edoardo Scattolin 6)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Arsenije Stepanovic 34 (5/6, 7/10), Francesco Oboe 13 (4/7, 1/4), Andrea Quinti 9 (4/6, 0/0), Guglielmo Sodero 7 (1/1, 1/4), Alessandro Riva 5 (2/5, 0/0), Guido Scali 4 (1/4, 0/1), Vytenis Cizauskas 1 (0/0, 0/5), Francesco De capitani 0 (0/1, 0/1), Tommaso Bellini 0 (0/0, 0/1), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 32 8 + 24 (Francesco Oboe 9) – Assist: 12 (Guglielmo Sodero, Vytenis Cizauskas 3)