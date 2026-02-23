Vittoria importante e di carattere in condizioni decisamente precarie per Legnano, che ora ha una settimana piena di allenamenti

Trasferta emiliana per i Knights di Legnano che, piuttosto incerottati, trovano il colpo a casa di Fiorenzuola battuta solo con un buzzer beater all’andata.

Bella vittoria in trasferta per i Knights di Legnano

Gara che inizia con la tripla Stepanovic, anche se Fiorenzuola impatta subito dalla linea del tiro libero con De Zardo; Legnano segna con Quinti, Fiorenzuola con Obljubech da tre, per una gara equilibrata e veloce nei primi minuti.

Stepanovic segna ancora da lontano, Sodero fa lo stesso e Oboe la infila dal libero per il +8 dei biancorossi per il primo strappo sul 10-18.

Ceparano mette una pezza, ma ancora Sodero e Stepanovic da 3, danno a Legnano il primo vantaggio in doppia cifra sul 12-24, che rimane tale anche al suono della prima sirena che fissa il 14-26.

All’inizio del secondo periodo Quinti appoggia il 14-28, Mariani segna da 3, così come Oboe, per una Legnano che mantiene largo il margine sul 17-31.

Dopo la metà del quarto Cecchi segna da vicino e apre un parziale positivo per i Bees che accorciano sul -7 del 33-40 che sarà il punteggio di metà partita.

La seconda parte della partita

Dopo il tè dell’intervallo, Legnano comincia ancora bene con un ispirato Stepanovic, Quinti e Oboe che riportano Legnano al +14 del 39-45; sarà poi Quinti con due canestri consecutivi a segnare il +18 del 35-53.

Fiorenzuola prova a dare una scossa alla sua partita con De Zardo, Bottioni e Ambrosetti che aprono un break di 7-0 chiuso con due canestri consecutivi di Scali, che ridanno vigore ai Knights, che chiudono il terzo periodo sul 45-59.

Anche l’inizio dell’ultima frazione è favorevole per la SAE Scientifica Soevis con Stepanovic e Cizauskas che firmano il +17 del 47-64, anche se Fiorenzuola va a segno con Bottioni e Mariani da 3, Scali segna un gioco da 3 punti che mette un primo acuto finale della partita.

I Bees tornano a -10 con De Zardo e Mariani, ma negli ultimi 6’ Legnano sbaglia poco e difende bene, allargando progressivamente il gap che arriva a + 20 con il canestro finale di Pirovano, per il 65-85 che definisce la vittoria di Legnano a Fiorenzuola.

Vittoria importante e di carattere in condizioni decisamente precarie per Legnano, che ora ha una settimana piena di allenamenti per poter provare a recuperare gli infortunati, in vista della prossima gara casalinga contro Omegna domenica 01/03.

Il tabellino della partita

FIORENZUOLA BEES – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 65-85 (14-26, 19-14, 12-19, 20-26)

Fiorenzuola Bees: Lorenzo De Zardo 15 (4/9, 1/3), Guido Mariani 11 (1/2, 3/8), Andrea Cecchi 9 (2/3, 0/1), Riccardo Bottioni 7 (1/3, 1/1), Andrea Ambrosetti 7 (2/3, 1/4), Ilija Biorac 5 (2/3, 0/0), Alessandro Ceparano 4 (2/3, 0/1), Christian Luigi Kouassi 4 (2/7, 0/1), Massimiliano Obljubech 3 (0/0, 1/2), Kirill Korsunov 0 (0/2, 0/0), Alain Rachid Camara 0 (0/0, 0/0), Krisjanis Mazburss 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 30 10 + 20 (Riccardo Bottioni 6) – Assist: 15 (Riccardo Bottioni 4)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Arsenije Stepanovic 22 (6/10, 3/7), Francesco Oboe 17 (2/5, 2/5), Guglielmo Sodero 16 (1/2, 3/8), Andrea Quinti 14 (7/8, 0/0), Guido Scali 9 (3/6, 0/0), Edoardo Pirovano 3 (0/0, 1/1), Vytenis Cizauskas 2 (1/9, 0/1), Alessandro Riva 2 (0/0, 0/0), Francesco De Capitani 0 (0/2, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Mattia Mastroianni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 19 – Rimbalzi: 34 12 + 22 (Vytenis Cizauskas 7) – Assist: 17 (Vytenis Cizauskas 7)