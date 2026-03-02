Turno casalingo per i Knights che affrontano Omegna degli ex Eliantonio e Sacchettini, avversaria diretta per il sesto posto e squadra rivale storica del Legnano Basket.

Bella vittoria di Legnano contro Omegna

Soevis Arena con oltre 1600 spettatori, per una sfida che i Knights affrontano senza Mastorianni e con Omegna che deve testare i nuovi innesti.

L’apertura è con la tripla di Stepanovic, pareggiata dai primi punti di Brekic nel campionato italiano.

Brekic raddoppia da lontano, Quinti segna da sotto per una gara che è veloce con le squadre pronte a correre.

Balanzoni segna da sotto il 5-10, ma Legnano non si scompone e la tripla di Cizauskas riporta tutto nell’ordine di un possesso di svantaggio.

Omegna comanda nei primi minuti anche se il vantaggio è esigue, con Legnano a ruotare subito con 9 effettivi già nel primo quarto, che si chiude con la tripla di Scali del 21-20.

Secondo periodo che viaggia sui binari del primo: Sacchettini segna due punti, Quinti e Sodero riportano il muso biancorosso avanti.

Legnano prova a mettere qualche punto di vantaggio, ma Balanzoni e Casoni tengono Omegna vicina o addirittura in vantaggio sul 27-30, che i Knights recuperano con Riva e Sodero per un quarto che si chiude all’intervallo sul 37-32.

La seconda parte della partita

Ad inizio terzo periodo, Omegna si avvicina con Balanzoni dalla lunetta e dal campo, ma i Knights hanno una fiammata con Sodero e Oboe per il 45-37.

Omegna risponde, ma la seconda spallata alla gara arriva con i liberi di Cizauskas, una nuova tripla di Sodero e l’appoggio di Quinti per il 53-40, che fa traballare la Paffoni.

Legnano poi chiuderà avanti al 30’ sul 57-46.

Pur non essendo una gara del tutto chiusa, nella quarta frazione, la SAE Scientifica Soevis rimane sempre avanti in doppia cifra per punti, toccando anche due volte il +16 del 64-48 con l’appoggio di Riva e del 66-50 con un jumper sempre di Riva dal gomito dell’area.

Omegna sbaglia molto da tre e vede progressivamente sfuggire la gara di mano, con Legnano che gestisce il finale con il punteggio che si fissa sul 78-65 al 40’.

Bella prova per Legnano che nel secondo tempo è chirurgica e una volta preso vantaggio non si è mai voltata indietro.

Un bel biglietto da visita per la sfida quasi impossibile nell’infrasettimanale di Vigevano.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – PAFFONI FULGOR BASKET OMEGNA 78-65 (21-20, 16-12, 20-14, 21-19)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Vytenis Cizauskas 22 (6/8, 1/5), Guglielmo Sodero 16 (2/6, 4/7), Alessandro Riva 10 (5/7, 0/2), Francesco De Capitani 9 (2/2, 1/3), Andrea Quinti 6 (3/4, 0/0), Francesco Oboe 5 (0/3, 1/4), Arsenije Stepanovic 5 (1/3, 1/5), Guido Scali 5 (1/3, 1/1), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/1, 0/0), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0), Alex Nebuloni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Francesco Oboe 9) – Assist: 16 (Guglielmo Sodero 6)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Jacopo Balanzoni 17 (6/11, 0/0), Marko Brekic 15 (2/5, 2/8), Federico Casoni 13 (2/2, 3/7), Michael Sacchettini 6 (2/3, 0/1), Giacomo Baldini 4 (1/5, 0/1), Emanuele Trapani 4 (1/2, 0/3), Axel Piccirilli 4 (2/4, 0/2), Michele Antelli 2 (1/1, 0/1), Alessandro Voltolini 0 (0/0, 0/1), Luca Fiorillo 0 (0/0, 0/0), Kalyan Angelori 0 (0/0, 0/0), Narcisse Babingila 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 28 5 + 23 (Jacopo Balanzoni, Marko Brekic 7) – Assist: 14 (Giacomo Baldini 4)