Basket Soi: la nuova stagione si apre all'insegna della crescita, non solo sul campo

Una nuova stagione all'insegna della crescita per il Basket Soi.

Basket Soi: iscritti quasi raddoppiati nell'ultimo anno

La prima squadra impegnata in DR3 ha chiuso la prima giornata di campionato con un promettente successo. Il settore, che vanta la maggior parte degli atleti all’interno della società sportiva di Inveruno, è caratterizzato da numeri in forte crescita e da collaborazioni strategiche che hanno dato vita a vere e proprie sezioni Soi anche a Mesero e Cuggiono. In un solo anno, lo scorso, il numero di iscritti è quasi raddoppiato passando da 120 a 220 atleti e quest’anno le prospettive sono di un ulteriore incremento, a conferma dell'ottimo lavoro svolto sia sul piano tecnico che organizzativo.

"Sport come strumento di crescita tecnica e personale"

La Sportiva oratoriana spiega:

"La stagione appena conclusa ha visto l’introduzione di importanti novità, come l’istituzione del ruolo di responsabile tecnico, attualmente ricoperto da Angelo Lioci, il cui compito è quello di stabilire linee guida comuni per tutte le squadre, facilitando così il lavoro degli allenatori e permettendo una crescita uniforme per ogni atleta. Parallelamente a questo la Soi ha continuato a muoversi per assicurare sempre strutture adeguate all’intero movimento e agli atleti, con l’utilizzo di spazi anche a Mesero, Furato e Cuggiono, in attesa dell’apertura della nuova palestra della scuola media di Inveruno, per garantire allenamenti e gare regolari a tutti i gruppi. Grande attenzione è riservata anche al minibasket, dove ogni gruppo è seguito da uno staff tecnico qualificato, composto da istruttori e assistenti. L’approccio anche in questo caso riflette perfettamente la filosofia educativa della Soi: lo sport come strumento di crescita tecnica e personale, oltre che di aggregazione. La recente promozione in DR3 della prima squadra è uno dei risultati di cui la società va più fiera, ma l’obiettivo resta quello di consolidare questa posizione e continuare a crescere. Quest’anno la Soi Basket ha scelto di far competere le squadre U14 e U17 nei campionati federali per offrire ai giovani atleti una ulteriore opportunità di crescita. Anche per tutti gli altri gruppi, l’obiettivo comunque resta quello di continuare a migliorare nei campionati Uisp".

"I risultati ci motivano a proseguire sulla strada tracciata"

Francesco Gioia, responsabile del settore Basket Soi, commenta:

"Siamo estremamente orgogliosi di questa crescita esponenziale. I risultati conseguiti nell’ultima annata ci motivano a proseguire sulla strada tracciata, puntando sempre a migliorare la nostra offerta sportiva e formativa. Ci piacerebbe infatti vedere ogni singolo atleta della Soi crescere sotto ogni aspetto, tecnico e personale".

Nella foto di copertina: la Prima squadra promossa quest’anno nel Campionato Divisione Regionale 3