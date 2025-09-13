Basket, i Legnano Knights superano i Bakery. Stasera la finale

Seconda semifinale del XIV Morelli con i Legnano Knights in campo contro la Bakery Piacenza, dopo che Lumezzane ha battuto Monferrato.

Vittoria tranquilla dei Knights

Ottima partenza della SAE Scientifica Soevis che imprime subito un bel ritmo in attacco e in difesa.

Legnano coinvolge tutti gli effettivi anche grazie alla vena di Oboe che riesce a servire i compagni, soprattutto Cizauskas, per un primo quarto che finisce 17-9 per i Knights con i liberi finale di Sodero.

Pochi punti lasciati a Piacenza e grande coralità offensiva dove tutti vanno a segno e giocano per gli altri con passaggi e azioni degni veramente di nota. Legnano sembra non fare fatica anche quando schiera la zone-press che produce diversi recuperi e qualche canestro semplice. Il secondo periodo è nettamente a favore dei Knights che, grazie alla difesa, riescono a volare anche al +18 del 38-20 per poi chiudere sul 43-20.

Anche nella terza frazione Legnano parte bene e va praticamente subito al +20. Piacenza prova a rientrare e, per un paio di volte arriva anche al -16, e poco dopo la metà del quarto, il punteggio è 49-34.

Nei successivi 2’ Legnano torna però al +20 del 54-34 sfruttando la propria dinamicità, anche se il finale del quarto è della Bakery con il 0-6 del 54-40.

L’ultima frazione parte con il canestro di Oboe su rimbalzo offensivo e la tripla di Sodero, ma rispetto alle prime frazioni di gioco Piacenza è molto più presente.

A 6’ dalla fine il punteggio è sul 59-44 e dopo altri 2’ minuti sul 66-50, manifestando la voglia di Piacenza di provarci. Bel canestro di Scali vale il 68-51 con gli errori da sotto e in lunetta di una pur volenterosa Piacenza, che chiudono la partita anzitempo. Punteggio finale di 72-55 e finale per i Knights contro Lumezzane.

Una buona partita con tanti spunti positivi e ancora una volta dei minuti spalmati per tutti e 10 i Knights che si fanno trovare pronti e attenti durante tutti i 40’.

Stasera la finale

Nella giornata di sabato 13/09, alle ore 18.30 finale per il 3/4 posto tra Monferrato e Piacenza, mentre alla 20.30 finalissima tra Legnano e Lumezzane sempre al Knights Palace.