Grandissimo risultato per l’U13 dei Legnano Knights che, dopo un ottimo campionato, ha ottenuto l’accesso ai playoff e ha raggiunto la finale regionale.

Basket, finali regionali U13: secondi i Legnano Knights, prima Arese

Campionato di crescita costante per i ragazzi di Fabrizio Mezzera che hanno concluso bene la fase eliminatoria, accedendo ai playoff non da favoriti con la posizione numero 55.

I playoff sono stati sicuramente di livello, con una vittoria fuori casa contro Gorgonzola per 57-66.

Più convincenti le successive gare con un 47-71 a Caravaggio e un 63-83 a Magenta, che hanno portato la U13 alla sfida per l’accesso alla Final4 contro San Zeno. Partita in controllo e vittoria per 59-80 che garantisce ai Knights l’accesso alle finali.

Semifinale contro Tiger Milano vinta per 55-61, dopo una gara sempre combattuta e mai scontata, dove i giovani biancorossi hanno saputo gestire meglio l’ultimo quarto, senza farsi prendere dalle emozioni e portando a termine la gara che ha garantito l’accesso alla finale.

La finale

Ultimo atto contro Arese, già incontrata durante il girone e contro cui i Knights hanno sempre faticato.

I ragazzi di Mezzera lottano su ogni pallone, finendo in sostanziale pareggio i primi due quarti, ma la vittoria finale va ad Arese per 79-60.

Un campionato incredibile per i ragazzi del 2013 che hanno dimostrato una grande crescita da settembre ad oggi e hanno ottenuto un risultato che pochi avrebbero pensato a inizio anno.

Incredibile l’annata 2013 legnanese che ha ottenuto con la squadra di Legnano il secondo posto in regione e con ABA il titolo italiano. Pazzesco.

Un grande applauso a tutti i ragazzi protagonisti di questa grande cavalcata e allo staff sempre presente e pronto ad aiutare i ragazzi in campo e fuori.

Un ringraziamento speciale a tutti i genitori per il costante supporto e a Tecla Magugliani per il supporto fotografico della finale e di tutta l’annata della U13.