Basket e beneficenza con il primo Memorial Benocci-Gatti

Una serata di basket e beneficenza. L’appuntamento è per oggi, venerdì 17 maggio, quando la palestra di via Cavour ospiterà il primo Memorial Benocci-Gatti.

Primo Memorila Benocci-Gatti: una serata di sport e sensibilizzazione

A promuovere l'iniziativa è la Siderea Basket, società che mette a disposizione spazi per far giocare a pallacanestro i senior sia in ambito agonistico che in ambito amatoriale e che recentemente ha aperto uno slot dedicato anche alla pallacanestro femminile.

Spiegano gli organizzatori del torneo:

"Sarà un’occasione per ricordare due amici, per ritrovarsi tra compagni di squadra di ormai tre differenti generazioni e per fare sensibilizzazione e informazione sul delicato tema dell’iperplasia surrenale congenita".

Nell'occasione saranno raccolti fondi da dedicare all'Aisc

A bordo campo infatti sarà presente un banchetto dell’Aisc (Associazione iperplasia surrenale congenita) che informerà sulle attività svolte e sul sostegno fornito a malati e alle famiglie colpite da questa patologia.

Prosegue la Siderea Basket:

"Durante la serata raccoglieremo fondi da devolvere a questa associazione nella speranza di poter realizzare anche per loro qualche 'canestro' e per ricordare, speriamo nel migliore dei modi, i due amici a cui è intitolata la serata, Giuseppe Benocci e Armido Gatti".

La manifestazione sarà inoltre un’occasione preziosa per festeggiare il 25esimo anniversario dalla rifondazione della società sportiva. Il torneo prenderà il via alle 21.