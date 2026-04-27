Prestazione di forza e grande solidità per il Legnano Baseball, che nella terza giornata del Girone C di Serie C si impone con un netto 16-3 sul Parma 2001 allo stadio “Giancarlo Rosetti” di Parma, nello scontro diretto tra le uniche due squadre ancora imbattute del girone. La gara si chiude al settimo inning per manifesta inferiorità, al termine di un match mai realmente in discussione.
Baseball Serie C, Legnano travolgente a Parma
Il Legnano indirizza la partita fin dalle prime riprese, mostrando un approccio determinato e mantenendo costante pressione offensiva. Il lineup produce con continuità, costruendo il vantaggio inning dopo inning grazie a un attacco prolifico che totalizza 12 singoli, 2 doppi e il fuoricampo firmato da Rayner Rodriguez, vero sigillo su una prova corale di alto livello.
Le ottime giocate
Sul monte di lancio arriva un’altra conferma importante: Simone Monticelli offre una prestazione solida da partente, gestendo con sicurezza i momenti più delicati della gara e limitando le offensive avversarie. A completare il lavoro ci pensa Francesco Capparelli, efficace nel rilievo e decisivo nel condurre la squadra alla chiusura anticipata del match.
Il risultato conferma la qualità del Legnano, capace di esprimersi con continuità e compattezza, il percorso continua nel lavoro quotidiano, dove qualità e concentrazione restano elementi imprescindibili per preparare al meglio ogni singola gara.