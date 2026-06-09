Il Legnano Baseball firma una prova di grande carattere e autorità, superando nettamente i Bollate Braves con il punteggio finale di 26-5 al termine di una gara dominata in lungo e in largo dai biancorossi.

Baseball Serie C: Legnano stende i Braves

L’avvio sembra sorridere agli ospiti, che provano ad aggredire subito la partita e, già nel primo inning, si portano avanti sul 3-0. Il Legnano però assorbe il colpo senza scomporsi e risponde immediatamente, mettendo a segno 4 punti nella parte bassa della prima ripresa e ribaltando subito l’inerzia dell’incontro.

Il break decisivo

Il momento decisivo arriva nel terzo inning, quando l’attacco biancorosso esplode con 7 punti consecutivi, scavando il solco che indirizza definitivamente la gara. Da quel momento il Legnano prende pieno controllo del match, continuando a colpire con continuità e gestendo il vantaggio fino alla chiusura anticipata, che certifica il dominio della formazione di casa.

La prova sul monte e in difesa

Molto positiva anche la prova del monte di lancio, capace di reagire dopo il primo inning e di contenere efficacemente il tentativo iniziale dei Braves. Monticelli S., Rampinini, Pagani e Pecchenini si sono divisi il lavoro sul monte, amministrando con ordine le varie fasi della partita. Dietro al piatto, invece, Moschetto e Gabba hanno guidato con attenzione la difesa biancorossa.

Un segnale per il campionato

Si tratta di un successo netto, costruito con personalità, lucidità e continuità offensiva. Una vittoria che conferma la solidità del gruppo e permette al Legnano di proseguire il proprio cammino in vetta alla classifica del girone, rafforzando ulteriormente le proprie ambizioni stagionali.