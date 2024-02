Barbara Rossi, la voce «aresina» che ha accompagnato Jannik Sinner alla conquista degli Australian Open

«E’ tutto vero. Bravo». Sono queste le parole usate da Barbara Rossi, ex tennista e allenatrice di tennis alla Sg Sport Arese, oggi anche telecronista, dopo la vittoria ottenuta da Jannik Sinner agli ultimi Australian Open.

«E’ stata una telecronaca emozionate, una finale pazzesca, carica di tensione. Una finale dove tutti davano Jannik come vincitore, ma che, dopo i primi due set, non si era messa nel modo migliore. Sinner ha invece tirato fuori quelle che sono le sue qualità e alla fine è riuscito a vincere il torneo e a farci gioire». Una pagina di storia quella scritta da Sinner che è riuscito a vincere dove mai un italiano era riuscito. Sinner che trionfa, dopo 48 anni da Adriano Panatta a Parigi, in un torneo Slam. Una grande emozione per l’allenatrice della Sg Sport Arese che in passato è stata allenatrice tra gli altri di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. «Già in passato avevo provato un’emozione simile a quella provata dopo la vittoria di Sinner: è stato sia con Francesca Schiavone a Parigi, quando a 29 anni ha vinto lo Slam, sia durante gli Open 2015 con la finale vinta da Flavia Pennetta contro Roberta Vinci».