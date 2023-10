Bandiera a scacchi a Parabiago: via alla Coppa Bernocchi 2023

Oggi, lunedì 2 ottobre, si corre a Legnano e in Valle Olona la centoquattresima edizione della Coppa Bernocchi. Alle 11 la partenza della corsa vera e propria da piazza Maggiolini, a Parabiago, mentre è in corso di svolgimento in questi minuti la presentazione delle squadre.

Tutto pronto per l'avvio della Coppa

Prenderà ufficialmente avvio alle 11 in piazza Maggiolini, a Parabiago, l'edizione numero 104 della corsa ciclistica organizzata dall'Unione sportiva legnanese. Una manifestazione a cui hanno preso parte 25 squadre Pro tour con 175 atleti provenienti da 11 nazioni di 4 continenti.

Partenza a Parabiago

Il ritrovo delle squadre è avvenuto pochi minuti fa nella piazza centrale della Città della Calzatura. Subito verrà percorso un tratto, a velocità controllata, all’interno della città. La bandiera a scacchi sventolerà in piazza Maggiolini alle 11 quando è prevista la partenza ufficiale.

Nerviano il primo traguardo volante: poi il ritorno a Legnano in direzione San Giorgio

Il primo traguardo volante sarà a Nerviano; confermati i passaggi con traguardo volante a San Vittore Olona e a Cerro Maggiore. Si tornerà poi a Legnano per il passaggio su viale Toselli in direzione di San Giorgio su Legnano per raggiungere l’ultimo traguardo volante.

La tappa del Piccolo Stelvio

Immancabile il tradizionale passaggio in Valle Olona, dove si affronterà il “Piccolo Stelvio”, dalla lunghezza complessiva di 1.685 metri e dislivello di 120 con pendenza media del 7,1% (14% nei punti più ripidi): sulla parte più dura della rampa si aggiudicherà il Gran Premio della Montagna. Dopo 7 giri in valle di circa 17 km ciascuno si tornerà a Legnano, dove la gara tributerà alla città organizzatrice uno spettacolare passaggio per le vie del centro prima di terminare in viale Toselli con il Castello a fare da sfondo all’arrivo dei campioni.

La novità di quest'anno

È la prima volta che la partenza della Coppa Bernocchi esce dal confine territoriale del Comune di Legnano, a comunicare questa eccezionale novità, era stato il vicepresidente della US Legnanese 1913, Giovanni Dolce. I ringraziamenti del sindaco della Città di Parabiago, Raffaele Cucchi durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento: